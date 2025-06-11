Videos revelan cómo fue recapturado Emilio Tapia en una clínica de Barranquilla

Un bloque de búsqueda especializado de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) recapturó el pasado viernes 31 de octubre a Emilio Tapia en la clínica Altos del Prado.

Tapia, contratista condenado, es conocido por su participación en el contrato entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el consorcio Centros Poblados, destinado a llevar conectividad a zonas apartadas del país. En ese proceso, fueron desviados $70.000 millones correspondientes a anticipos.

Durante el operativo, las autoridades detectaron que Tapia se movilizaba presuntamente en vehículos oficiales adscritos a su pareja, la congresista Saray Elena Robayo Bechara, representante a la Cámara por Córdoba.

La orden de captura fue emitida el pasado 27 de octubre por el Juzgado Primero de Barranquilla para el cumplimiento de la condena. El documento fue firmado por la juez Claribel Fernández, quien actualmente enfrenta investigaciones por presunto intento de obstaculizar la recaptura del contratista.

El equipo especializado de anticorrupción realizó un exhaustivo seguimiento a Tapia mediante videos de vigilancia. Según informó la Policía Nacional, el arquitecto utilizaba dos camionetas que presuntamente pertenecían a la representante Robayo para evadir a las autoridades y desplazarse sin ser detectado.

Los registros de la Dijín muestran que horas después de emitida la orden de captura, Tapia salió de una exclusiva urbanización ubicada en Puerto Colombia, Atlántico, y se dirigió a la Clínica Altos del Prado. El motivo del traslado habría sido una presunta hipertensión. Según las autoridades, su pareja lo acompañaba durante este desplazamiento.

Tapia suma otra investigación: ahora por presunto apoyo a campañas políticas

Tapia también fue identificado como el cerebro del carrusel de la contratación, un esquema de corrupción que afectó significativamente el erario público de los bogotanos. En abril de este año, el excontratista había obtenido el beneficio de libertad condicional, lo que le permitió estar fuera de prisión hasta su reciente recaptura.

Actualmente, la Dijín adelanta una nueva línea de investigación contra Tapia por presunto financiamiento de campañas políticas para las elecciones del 2026. Las pesquisas apuntan a un monto que superaría los 12.000 millones de pesos, lo que añade un nuevo capítulo al historial de irregularidades asociadas al polémico arquitecto.