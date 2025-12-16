CANAL RCN
Colombia

Convocan al Congreso a sesiones extraordinarias exclusivas para destrabar ascensos militares y de Policía

El Gobierno convocó sesiones extraordinarias entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 con una agenda única y limitada.

Foto: Wikimedia
Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
03:54 p. m.
Cuando el Congreso entra en receso, normalmente no sesiona ni debate proyectos. Sin embargo, la Constitución permite que el Gobierno lo convoque de manera excepcional y solo para asuntos específicos.

Eso fue lo que ocurrió ahora: el Ejecutivo decidió citar al Congreso únicamente para resolver un trámite pendiente relacionado con los ascensos dentro de la Fuerza Pública.

Congreso fue citado en receso solo para votar ascensos militares y de Policía

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1366 del 16 de diciembre de 2025, mediante el cual convocó al Congreso de la República a sesiones extraordinarias entre el 17 de diciembre de 2025 y el 16 de febrero de 2026, es decir, durante un periodo en el que el Legislativo normalmente no está en funcionamiento.

Estas sesiones extraordinarias no tienen una agenda amplia ni permiten discutir distintos temas. El decreto es claro en que el Congreso solo podrá ocuparse de un asunto específico: continuar y finalizar el trámite de aprobación de los ascensos de oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que ya fueron otorgados por el Gobierno.

Para entender qué significa esto, es importante aclarar que, aunque el Gobierno puede conceder ascensos dentro de la Fuerza Pública, estos no quedan en firme hasta que el Senado de la República los apruebe.

Esa función está establecida en la Constitución y convierte al Senado en la autoridad encargada de dar el visto bueno final a los ascensos militares y policiales.

Por esa razón, el decreto señala que la convocatoria se hace específicamente para que el Senado ejerza esa función constitucional.

¿Para qué fueron convocados a sesiones extraordinarias?

Durante las sesiones extraordinarias, los congresistas no podrán debatir otros proyectos ni temas distintos, ya que la ley establece que estas sesiones tienen atribuciones limitadas y solo pueden tratar los asuntos señalados por el Gobierno en la convocatoria.

El documento también explica que el trámite deberá realizarse siguiendo un procedimiento interno ya definido, contenido en la Resolución de Mesa Directiva N.º 079 de 2015, que regula cómo se estudian y votan los ascensos de los oficiales de la Fuerza Pública dentro del Congreso.

Además, el decreto recuerda que, una vez el Senado apruebe los ascensos, estos producen todos sus efectos desde la fecha indicada en los decretos que los concedieron, lo que significa que la votación es un paso indispensable para que los ascensos queden plenamente vigentes.

Finalmente, se establece que entra en vigencia a partir del día siguiente a su publicación y deja claro que, durante el periodo de sesiones extraordinarias, el Congreso deberá concentrarse únicamente en este punto, sin posibilidad de ampliar la agenda a otros asuntos legislativos.

