Atención conductores: habilitaran un carril en el km 18 de la vía al Llano tras semanas de cierre total

El Ministerio de Transporte anunció que esta semana se habilitará un carril de circulación en el kilómetro 18 de la vía al Llano, una medida que permitirá restablecer parcialmente la movilidad entre Bogotá y Villavicencio, afectada por deslizamientos de tierra.

La decisión se tomó luego de que los equipos técnicos confirmaran que las condiciones de seguridad en la zona son adecuadas para permitir el paso controlado de vehículos.

Abrirán carril en la vía al Llano tras semanas de cierre

De acuerdo con el Ministerio, esta reapertura parcial se da en cumplimiento del compromiso adquirido con la comunidad y los sectores productivos.

En la zona afectada se han adelantado obras técnicas complejas para garantizar la estabilidad del terreno y la seguridad de los usuarios.

Entre las labores realizadas se destacan la remoción y terraceo del material inestable, la perforación de drenes para reducir la presión de agua en el talud, la reconstrucción de la estructura del pavimento, y la gestión ambiental del material retirado.

Seguirán monitoreando las condiciones de la vía para habilitar un segundo carril

El Ministerio también informó que el sitio continúa bajo monitoreo técnico permanente, con revisiones semanales en las que participan funcionarios del Invías, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), las gobernaciones del Meta y Cundinamarca, alcaldías locales, y las veedurías ciudadanas que acompañan el proceso.

Según la entidad, estas acciones permitirán mejorar progresivamente la movilidad de pasajeros y carga, reducir los tiempos de viaje frente al paso restringido que se mantenía y aliviar el abastecimiento de alimentos y productos hacia los Llanos.

A pesar de este avance, el Ministerio de Transporte recalcó que los trabajos continuarán de forma intensiva para lograr la habilitación del segundo carril, garantizando que la vía pueda operar con normalidad y bajo condiciones seguras y estables.