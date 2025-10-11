CANAL RCN
Colombia

Taxista que embistió abruptamente a 11 personas tenía varios comparendos: revelaron su identidad

Según la prueba de alcoholemia realizada tan pronto ocurrió el accidente, el sujeto estaba con grado 2 de embriaguez.

Identidad taxista
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
09:13 a. m.
Un grave accidente de tránsito ocurrido en la localidad de San Cristóbal, en el barrio Santa Rita, dejó 11 personas heridas, entre ellas varios menores de edad.

El hecho se registró hacia las 7:39 de la noche, en la intersección de la carrera sexta este con calle 47, cuando un taxi perdió el control y embistió abruptamente a un grupo de peatones que caminaban por la zona.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el vehículo impactó con fuerza a las víctimas y terminó incrustado en la fachada de una barbería.

Revelan la identidad del taxista detrás de la tragedia de una familia en Bogotá

Las autoridades confirmaron que el hombre detrás del volante era José Eduardo Chalá Franco, de 56 años, identificado como el conductor del taxi de placas BDW 626.

Según el informe de la Policía de Tránsito, una vez ocurrido el siniestro se le practicó la prueba de alcoholemia, que arrojó grado 2 de embriaguez, lo que evidencia que manejaba bajo los efectos del alcohol en un estado avanzado de intoxicación.

Además, tal como conoció la FM, en el momento del accidente iba a más de 70 kilómetros por hora.

Taxista que embistió abruptamente a 11 personas tenía varios comparendos

Durante la revisión de los registros, se conoció que Chalá Franco tenía varios comparendos vigentes en la base de datos de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Además, las autoridades indicaron que no era la primera vez que conducía bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con la normativa vigente, un conductor sorprendido por primera vez en estado de embriaguez enfrenta una multa de 15 millones 600 mil pesos, la inmovilización del vehículo y la suspensión de la licencia por cinco años.

En casos de reincidencia, las sanciones incluyen la cancelación definitiva del permiso de conducción.

