VIDEO | Menor asesinó con arma blanca a joven de 19 años en pleno parque de Soacha

En Soacha, Cundinamarca, un joven de 19 años fue asesinado en medio de una discusión en el parque principal de la comuna 2.

El caso, ocurrido el pasado 28 de septiembre, fue captado en cámaras de seguridad.

Menor asesinó con arma blanca a joven en Soacha

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima se encontraba en el parque cuando fue abordada por un adolescente, con quien sostuvo una discusión que rápidamente se tornó violenta.

En cuestión de segundos, el menor sacó un arma blanca y atacó repetidamente al joven, causándole heridas mortales ante la mirada de quienes encontraban en el lugar.

Tras el brutal ataque, el agresor huyó del sitio, mientras la víctima fue auxiliada por algunas personas que intentaron salvarle la vida.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció poco después. La escena quedó grabada en cámaras de seguridad que se convirtieron en pieza clave dentro de la investigación.

Capturan a menor que asesinó a otro tras una discusión en un parque de Soacha

Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, iniciaron de inmediato labores investigativas que incluyeron la revisión de material fílmico, la toma de testimonios y la recolección de pruebas técnicas.

Gracias a estos elementos, las autoridades lograron identificar y ubicar al responsable, quien fue aprehendido mediante orden judicial por el delito de homicidio agravado.

El adolescente, según las autoridades, ya tenía antecedentes por el delito de lesiones personales. Tras su captura, fue presentado ante la Fiscalía y posteriormente un juez de control de garantías ordenó su reclusión en un centro especializado para menores.