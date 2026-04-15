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ATENCIÓN | Absuelven en última instancia a Laura Moreno y Jessy Quintero en el caso Colmenares

Laura Moreno quedó absuelta y la prescripción aplicó para Jessy Quintero.

Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

abril 15 de 2026
07:21 p. m.
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Noticias RCN pudo confirmar este miércoles 15 de abril que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia absuelve en última instancia a Laura Moreno y ratificó la prescripción para Jessy Quintero. Esto, por el caso de Luis Andrés Colmenares.

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La fiesta de Halloween del 2010 marcó un antes y un después en Bogotá. El joven Colmenares apareció muerto en el parque El Virrey bajo circunstancias que han sido confusas. Desde aquel día, quedó un vacío para Luis Alonso Colmenares, Oneida Escobar Gil y Jorge Luis Colmenares.

El caso Colmenares ocurrió hace más de 15 años

Para cuando ocurrió el hecho, el 31 de octubre de 2010, Colmenares había cumplido hace pocos meses los 20 años. Se encontraba estudiando en la Universidad de Los Andes y acudió a la fiesta de Halloween en la concurrida zona de Bogotá.

Con el paso de las horas, la familia se preocupó porque el joven no había vuelto a casa. La trágica noticia se dio cuando, a pesar de haber investigado en más de una ocasión en el mismo sitio, se encontró su cuerpo en el caño de El Virrey.

El caso ha tenido varias interrogantes. Durante muchos años, los señalamientos se centraron sobre Quintero y Moreno. Esta última, se cree que tuvo una relación amorosa con Colmenares.

El largo trámite hasta llegar a la absolución

En 2021, se tomó la primera gran decisión. Si bien el Tribunal Superior de Bogotá ratificó que el joven fue asesinado, absolvió a Moreno e indicó la prescripción para Quintero. En agosto de 2024, el caso se volvió a abrir, dado que se pidió la revocatoria.

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La Procuraduría había pedido que Moreno fuera condenada, asegurando que ella “presentó versiones contradictorias en varias circunstancias”, especialmente en torno al hallazgo del cuerpo.

Los detalles de la absolución definitiva se llevarán a cabo durante una lectura el jueves 16 de abril.

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