Después de 15 años, siguen las preguntas y el dolor por el caso de Luis Andrés Colmenares

Hace quince años, una fiesta de disfraces de Halloween en el norte de Bogotá terminó en una tragedia que sigue viva en la memoria del país.

Luis Andrés Colmenares Escobar, estudiante de una de las mejores universidades y con apenas 20 años, apareció muerto en un canal de agua lluvia en el parque El Virrey.

El caso de Luis Andrés Colmenares

La noche del 31 de octubre de 2010, un grupo de estudiantes de cuarto semestre de una prestigiosa universidad salió de fiesta para celebrar Halloween. Aunque muchos de ellos no se conocían, decidieron confiar unos en otros y al final terminaron cautivos de esa orilla de la naturaleza humana que nos lleva a creer.

Laura Moreno era una joven que recién llegaba a la vida de estos jóvenes esa noche. Hoy debe ser una mujer de casi 40 años.

Fue ella quien vio el cuerpo de Luis Andrés tirado en el canal del parque, y su relato abrió un umbral de confianza que no dejó abrir otro camino de preguntas en esta historia.

Once años después, en el 2011, la justicia colombiana decidió, después de un largo proceso, que ninguno de los jóvenes involucrados en esta historia tenía responsabilidad alguna.

Todos fueron absueltos, aunque el Tribunal ratificó que la muerte de Luis Andrés fue por homicidio.

El misterio detrás de la muerte

Policías que trabajaban esa noche hicieron la búsqueda en moto y no vieron nada, para ellos todo continuó como el caso de un joven embriagado que salió de fiesta y que tuvo un fatal accidente.

Pero tres personas, que aunque no estuvieron en el momento, tenían razones para no creer del todo en la teoría del accidente.

La bombera, una mujer con experiencia que sabía cómo debían verse los zapatos y la ropa de Laura si de verdad hubiera bajado al caño. La mamá de Luis Andrés, cuyo corazón de madre sabía que su hijo no se había perdido en el parque. Y Jorge, hermano de Luis, que con 15 años sabía de la lealtad de un amigo.

Pero en la madrugada de ese día, Luis Andrés había sido arrastrado hacia la muerte, su familia al sufrimiento y sus amigos hacia la desconfianza.

Aunque han pasado 15 años, sigue despertando dolor, sufrimiento y muchas preguntas, porque justo en ese lugar en el que ya lo habían buscado, el cuerpo de Luis Andrés apareció 12 horas después.