Abusador sexual en serie habría atacado a nueve mujeres en Córdoba

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar a un hombre que estaría relacionado con nueve casos de violencia sexual ocurridos en Montería, Córdoba, entre 2019 y 2024.

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Se trata de Kevin Andrés Caro Vásquez, quien actualmente se encuentra privado de la libertad y cumple una condena de 16 años de prisión por otro proceso relacionado con delitos sexuales.

Según la investigación, el hombre habría utilizado su trabajo como mototaxista para acercarse a algunas de sus víctimas.

Al parecer, las contactaba cuando se encontraban esperando transporte y, una vez comenzaba el recorrido, les decía que debía recoger medicamentos o una encomienda.

Con este argumento, presuntamente desviaba la ruta y las llevaba hacia lugares apartados y con poca presencia de personas, donde habrían ocurrido las agresiones.

Entre los sitios mencionados por la Fiscalía están las lagunas de oxidación ubicadas cerca del sector del Rancho del INAT, el Humedal Berlín y los barrios El Poblado y El Dorado, en Montería.

El ADN permitió relacionar los casos

La conexión entre los nueve hechos fue posible gracias al trabajo de los investigadores y al análisis de diferentes elementos materiales probatorios.

Entre las evidencias recopiladas se encuentran muestras de ADN, entrevistas, testimonios, informes médicos, videos y fotografías. Estos elementos permitieron establecer presuntos vínculos entre los casos y avanzar en la identificación del procesado.

Por estos hechos, una fiscal imputó al sujeto por los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años. El procesado no aceptó los cargos.

Ya estaba en prisión por otro caso

La Fiscalía señaló que el hombre no se encontraba en libertad al momento de ser vinculado a estos nuevos hechos debido a que permanece recluido en un centro carcelario, donde cumple una condena de 16 años de prisión relacionada con delitos sexuales.

Ahora, la investigación busca esclarecer su presunta responsabilidad en los nueve casos que le fueron atribuidos y avanzar en el proceso judicial correspondiente.