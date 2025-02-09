CANAL RCN
Colombia

Condenan a hombre que asesinó a su pareja y escondió el cuerpo decapitado en Medellín

La justicia lo halló culpable por este feminicidio ocurrido en 2023.

Condenan a feminicida en Medellín.
Condenan a feminicida en Medellín. Foto: Fiscalía.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
10:33 a. m.
En las últimas horas, un juez penal de conocimiento halló culpable y condenó a un hombre que asesinó a su pareja en Medellín.

El responsable de este feminicidio fue Rafael Ramiro Vanegas Muñoz. El hecho se presentó el 18 de febrero de 2023. Aquel día, fue la última vez que se tuvo rastro de Nancy Elvira Buitrago en un sector conocido como El Cucaracho de Robledo.

La amenazó con asesinarla y tirar el cuerpo al río

Para aquel momento, el entonces comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel César Mauricio Rodríguez, informó que de Buitrago no se volvió a saber nada desde que estuvo con Vanegas.

Este feminicida tenía antecedentes de hechos violentos cometidos contra ella, a tal punto que la había amenazado de muerte y con dejar su cadáver en un río. La búsqueda concluyó el 27 de marzo, 37 días después, cuando se encontró su cuerpo con signos de violencia y decapitada en una quebrada.

Condena de 55 años para el feminicida

El principal sospechoso fue Vanegas, quien sometió a Buitrago a un ciclo de violencia física, verbal y psicológica. Este hombre fue capturado en mayo del año pasado y fue hallado culpable en primera instancia por feminicidio agravado y desaparición forzada. La justicia lo condenó a 55 años de cárcel y no se le concedió la prisión domiciliaria.

A inicios de noviembre del año pasado, la Personería de la ciudad reveló que la violencia intrafamiliar aumentó. Hasta ese momento, en 2024 había 9.739 víctimas de este crimen, de las que 71% correspondió a mujeres (6.820).

Con corte a septiembre, 19 asesinatos se presentaron. 13 de esos casos fueron catalogados como feminicidio. Además, entre enero y julio de 2024, hubo más de mil denuncias de delitos sexuales.

Si una persona es víctima de violencia o conoce un caso de este tipo, puede denunciar en la Línea 123 Agencia Mujer, la cual está disponible las 24 horas.

