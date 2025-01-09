Hombres fueron a denunciar un hurto y se supo que eran abusadores de menores en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que dos hombres (colombo estadounidense y colombiano) fueron capturados por presuntamente cometer explotación sexual.

Para efectuar las capturas, se requirió del accionar del Grupo de Infancia y Adolescencia del Valle de Aburrá y la Fiscalía URI de menores (CESPA).

Víctimas habrían robado a los abusadores

La captura se dio en Laureles. Al parecer, este par de personas contactaron por redes sociales a dos menores de 14 y 17 años para presuntamente tener relaciones sexuales. A cambio, les habrían ofrecido 500 mil pesos a cada una

Luego de sostener relaciones, los hombres no les pagaron. Como respuesta, las menores les robaron tres celulares y tres tarjetas de crédito. Los adultos acudieron ante las autoridades y se terminó destapando todo.

Después de poner la denuncia por hurto, las adolescentes contaron lo que había ocurrido. En su declaración, enfatizaron que los hombres no cumplieron con lo pactado.

Tras esta revelación, el caso tuvo un giro de 180 grados. Entonces, la Policía los capturó y ahora deberán responder por explotación sexual comercial. Mientras tanto, las jóvenes fueron aprehendidas.

Cifras de la Policía apuntan que, con corte a inicios de junio, 56 personas habían sido capturadas por delitos sexuales contra menores en el Valle de Aburrá. De ese total, 39 se dieron en Medellín.

Abuso y explotación de menores en Medellín

En marzo de 2024, la Defensoría le hizo un llamado a las autoridades de la capital antioqueña para que tomaran acciones sobre el alto índice de casos de esta índole.

RELACIONADO Cayó odontólogo estadounidense que viajaba a Medellín para abusar sexualmente de menores

De acuerdo con los datos revelados por la entidad, los menores principalmente afectados por este delito eran pertenecientes a alguna etnia, migrantes o con orientaciones sexuales diversas.

Además, se alertó sobre el uso indebido de las plataformas digitales, canales que estaban facilitándole el camino a los abusadores. Se recomendó tomar medidas que permitan tener mayor vigilancia.