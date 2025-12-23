Disidencias de las Farc atacaron caravana de Policía Judicial en el norte del Cauca

Una caravana de la Policía Judicial fue emboscada este miércoles en el norte del Cauca por disidencias de las Farc, dejando como saldo un intendente muerto y un patrullero herido.

De acuerdo con información preliminar, los uniformados se desplazaban entre Santander de Quilichao y Buenos Aires, donde adelantaban labores de recolección de evidencia sobre el ataque ocurrido el martes pasado. Al llegar a la vereda Taminango fueron interceptados violentamente por los insurgentes.

En medio de la persecución, el intendente Luis Guillermo Martínez intentó refugiarse en una vivienda, pero allí fue asesinado. El patrullero Juan Camilo Perdomo resultó herido y está siendo evacuado hacia un centro médico en Cali.

Ambos funcionarios pertenecían al Grupo Antiterrorismo de la Dijín de la Policía Nacional, que mantiene presencia en la región para enfrentar la creciente violencia de las estructuras armadas ilegales.

Las autoridades reforzaron los operativos en la zona y anunciaron investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables de esta nueva acción criminal contra la fuerza pública.

Ataque armado al casco urbano de Buenos Aires, Cauca

Este ataque se suma a la más reciente ofensiva durante ocho horas consecutivas de las disidencias en el municipio de Buenos Aires, donde la sede de la Alcaldía, el Banco Agrario, la estación de Policía y las viviendas aledañas fueron destruidas por completo.

El alcalde de Buenos Aires, Cauca, Pablo César Peña, advirtió que la reconstrucción de la estación de Policía y del Centro Administrativo Municipal (CAM) podría alcanzar un costo de hasta 20 mil millones de pesos, tras el ataque armado que destruyó la infraestructura institucional y dejó al municipio sin capacidad operativa.