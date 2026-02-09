Esta es la carta con la que Digno Palomino, cabecilla de 'Los Pepes', busca someterse a la justicia

Uno de los criminales más buscados de Colombia ha dado el primer paso hacia un posible sometimiento a la justicia. Alias Digno Palomino, cabecilla de la peligrosa organización 'Los Pepes', envió durante las últimas horas una carta al presidente Abelardo de la Espriella y al ministro de Justicia, Iván Cancino, manifestando su voluntad de entregarse a las autoridades.

"Que se nos den los parámetros o directrices en que debe realizarse este sometimiento. El señor Digno Palomino, como el señor Aldair, me manifestaban que quieren decir la verdad, reparar a las víctimas", aseguró Angélica Martínez, abogada defensora.

Palomino ha sido relacionado judicialmente con homicidios, extorsiones y otras actividades delictivas en Atlántico. Incluso enfrenta a investigaciones por homicidios que habrían sido cometidos para mantener el control de negocios ilícitos en el departamento.

Digno Palomino se compromete a cesar las extorsiones

Según el documento, conocido en primicia por Noticias RCN, Palomino dice estar dispuesto a entregar información sobre el funcionamiento de la estructura, sus integrantes y sus dinámicas.

"Dentro del escrito de voluntad de sometimiento, ellos manifiestan voluntariamente un cese unilateral en el departamento del Atlántico, especialmente en Barranquilla, donde paran la violencia, extorsiones y demás actos que la organización 'Los Pepes' estaban cometiendo", indicó la abogada.

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También habla de reparación a las víctimas: "ratificamos nuestra disposición de comparecer ante las autoridades competentes, responder por los hechos que legalmente nos sean atribuidos y someternos a los procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico colombiano".

Sin embargo, el cabecilla de 'Los Pepes' tendrá que responder ante la justicia porque un eventual sometimiento no significa que desaparezcan las investigaciones, ni que se borren los delitos, ni que las víctimas queden en el olvido.