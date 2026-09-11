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Académicos e investigadores participarán en la concertación del salario mínimo 2027

El Ministerio de Trabajo ha incluido a más sectores en lo que será el diálogo para concertar el salario mínimo.

Académicos participarán en la mesa del salario mínimo 2027.
Académicos participarán en la mesa del salario mínimo 2027. Foto: Ministerio del Trabajo.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 09 de 2026
08:58 p. m.
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A falta de pocas semanas para que comience oficialmente la concertación para conocer el salario mínimo 2027, el Ministerio del Trabajo anunció que la academia participará por primera vez.

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Está previsto que la mesa comience el próximo miércoles 18 de noviembre. Aparte de las centrales obreras y los empresarios, la cartera les ha extendido la participación a más sectores.

¿Cuándo comenzaría el diálogo?

Por ejemplo, el pasado 28 de octubre, se dio a conocer que las trabajadoras domésticas lo estarán. En la mesa, entonces, fue incluida la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD).

Asimismo, el 4 de noviembre, el ministerio reveló que CGT Mayorías Territoriales, sector vinculado a la Confederación General del Trabajo, hará parte de la concertación.

La organización está formada por diez federaciones departamentales y cuatro nacionales, incluyendo organizaciones campesinas, indígenas, del trabajo informal, trabajadores de carga y de plataformas.

El anuncio más reciente se dio este lunes 9 de noviembre. La ministra Natalia López anunció que participarán economistas, abogados laboralistas, investigadores y centros de pensamiento.

Los sectores que han sido invitados

“Es de vital importancia escucharlos, conocer de cerca sus inquietudes, preocupaciones y grandes aportes (…) Lo importante es tomar decisiones responsables que permitan avanzar”, aseguró López.

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Durante un evento realizado en la sede del ministerio, hubo participación de representantes de importantes universidades, tales como Los Andes, Javeriana, Externado, Rosario y EAFIT. También estuvieron presentes investigadores del Banco de la República y centros de pensamiento.

Así las cosas, en el diálogo no solo estarán presentes el Gobierno, los empresarios y los sindicatos, sino también las trabajadoras domésticas, agrícolas, recicladores y académicos, entre otros.

Con lo que respecta a las propuestas, se han conocido dos llamativas. La primera vino directamente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) con un incremento del 38.5 %. Mientras que por el lado de Fenalco, se consideró que sea máximo hasta el 9.5 %, sin que llegue a dos dígitos.

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