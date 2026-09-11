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Revelan la inflación anual para octubre de 2026: es clave en la discusión del salario mínimo 2027

Durante todo el 2026 se ha mantenido una tendencia al alza, con excepción de febrero y julio.

Foto: Diseñado por Magnific
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Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
06:18 p. m.
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A las 6:00 de la tarde del lunes, 9 de noviembre, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló el dato de la inflación para octubre de 2026.

En el décimo mes del año alcanzó un 6,30%; lo que implica una variación mensual de 0,20% y una variación año corrido del 5,94%.

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Productos que registraron la mayor variación de precio en octubre de 2026:

De acuerdo con el boletín técnico del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del DANE, por encima del promedio se encuentran las divisiones de gasto de “recreación y cultura (0,44%), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,30%), salud (0,26%), prendas de vestir y calzado (0,24%) y, por último, Restaurantes y hoteles (0,23%)”.

Y por subclase, a la cabeza se encuentra la cebolla, con una variación del 8,25%; seguida de los plátanos, con un 6,09%; los huevos, con un 3,10%; los paquetes turísticos completos, con un 2,16%; el gas, con un 0,87%; los combustibles para vehículos, con un 0,55%; la electricidad, con un 0,44%, y las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio, con un 0,23%.

Mientras, “las subclases con aportes negativos a la variación fueron” la cebolla, con un -6,89%; el transporte de pasajeros y equipaje en avión, con un -2,91%; las frutas frescas con -1,09%; los aceites comestibles, con un -0,86%, y los vehículos particulares nuevos o usados, con un -0,61%.

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Comportamiento del IPC en 2026:

Con excepción de febrero y julio, la inflación anual ha mantenido una tendencia al alza en Colombia durante todo el 2026. Entidades del sector financiero sugieren que, al cierre del año en curso, alcanzará un 7%, estando 4% por encima de la meta del Banco de la República.

Según explicó en conversaciones con Noticias RCN el jefe de investigaciones del Banco de Occidente, David Cubides, este comportamiento responde a tres factores:

“1. El salario mínimo, recordemos que el año pasado se acercó al 24%. Hay más dinero circulando y todos queremos comprar más, cuando existe la misma cantidad de bienes y servicios; 2. El proceso de indexación y 3. El Fenómeno de El Niño, que ha estado andando durante gran parte de este año.”

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