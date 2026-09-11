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Volvió a temblar en Colombia hoy 9 de noviembre de 2026: atento a las magnitudes

Descubra los municipios en los que se han sentido los movimientos telúricos de este lunes.

Nicolás Forero

noviembre 09 de 2026
07:51 p. m.
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Este 9 de noviembre de 2026 se han presentado más de 15 temblores en el país, de acuerdo con el monitoreo del Servicio Geológico Colombiano.

El primero fue a las 12:10 de la madrugada, en una zona del Chocó. ¿Dónde han sido los demás movimientos telúricos? ¿Cuáles han sido sus magnitudes? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 9 de noviembre de 2026

  • 12:10 a.m.

Epicentro: Quibdó, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 48 kilómetros.

Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Medio Atrato (Chocó), a 38 de Quibdó (Chocó) y a 40 de El Carmen de Atrato (Chocó).

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¿Cuáles han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 9 de noviembre de 2026?

  • 12:20 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 17 de Chaparral (Tolima) y a 21 de Roncesvalles (Tolima).

  • 12:57 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 2 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

  • 1:05 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

  • 2:37 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 34 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 55 de Riofrío (Valle del Cauca).

  • 2:51 a.m.

Epicentro: Tiquisio, Bolívar.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 49 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Guaranda (Sucre), a 17 de Montecristo (Bolívar) y a 21 de Achí (Bolívar).

  • 3:50 a.m.

Epicentro: Pasto, Nariño.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Pasto (Nariño), a 11 de Nariño (Nariño) y a 11 de Yacuanquer (Nariño).

  • 6:22 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander).

  • 7:09 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Roncesvalles (Tolima) y a 19 de Chaparral (Tolima).

  • 7:39 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).

  • 8:32 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 21 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

  • 8:57 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander).

  • 9:59 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Venezuela y Colombia.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Saravena (Arauca), a 30 de Fortul (Arauca) y a 32 de Cubará (Boyacá).

  • 10:42 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander).

  • 1:18 p.m.

Epicentro: Frontino, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 10 de Frontino (Antioquia) y a 20 de Dabeiba (Antioquia).

  • 2:07 p.m.

Epicentro: San Pablo, Bolívar.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de San Pablo (Bolívar), a 31 de Cantagallo (Bolívar) y a 35 de Puerto Wilches (Santander).

  • 2:24 p.m.

Epicentro: Guavatá, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 104 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Sucre (Santander), a 6 de Jesús María (Santander) y a 7 de Guavatá (Santander).

  • 3:42 p.m.

Epicentro: Villarica, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Villarrica (Tolima), a 31 de Prado (Tolima) y a 33 de Cabrera (Cundinamarca).

  • 6:05 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Roncesvalles (Tolima).

De nuevo tembló en Colombia HOY 6 de noviembre: atento al reporte
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  • 6:36 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a9 de Jordán (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander).

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