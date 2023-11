Debate de la reforma a la salud terminó con acalorada discusión entre Andrés Forero y David Racero

La reforma a la salud sigue teniendo problemas para ser aprobada en la Cámara de Representantes y aunque ayer 8 de noviembre avanzó en más de un 50%, hubo tensiones y enfrentamientos entre los parlamentarios luego de que se levantara la sesión por falta de quorum. Si el articulado pasa el examen en esta corporación, irá a discusión en el Senado de la República.

Fuerte discusión entre representantes a la Cámara por la reforma a la salud

En medio del debate, el expresidente de la corporación, David Racero, y el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, protagonizaron una acalorada discusión. Racero pidió la palabra y durante tres minutos cuestionó a los funcionarios que se retiraban del recinto para no votar el proyecto.

“Esta es la 10 sesión en donde hay que levantar la votación por falta de quorum, promovido por el Centro Democrático y Cambio Radical, que se salen continuamente de la plenaria burlándose de la Cámara y del país, de los colombianos y colombianas. Por qué no dan la cara. Ustedes se están robando la plata, vienen y hacen videos para las redes, pero no hacen debates con argumentos. Andrés Forero, haciendo la jugada, sale y entra. Y se lo digo de frente a él y a toda su bancada, al ignorante de Polo Polo que no hace otra cosa que insultar al presidente y a la vicepresidenta sin argumentos porque no estudia ni viene a trabajar (…) si quieren hundir la reforma que sea en votación, sean serios. Señor Andrés Forero no venga con dignidad moral porque salen a medios a decir cuantas sandeces se les ocurre, pero sin argumentos. Usted, cuánto gana, dígame, para que venga acá solamente a gritar”, dijo el funcionario en su intervención.

Van alrededor de 10 sesiones en donde se sabotea la votación de la Reforma a la Salud por falta de quorum.



Ante esto, el representante Andrés Forero aseguró que en muchas oportunidades el expresidente de la Cámara también se ausentaba, pero ahora desconoce una herramienta que está avalada por la Corte Constitucional como elemento de la oposición cuando está en desacuerdo con los proyectos: romper el quorum.

¿Qué respondió Andrés Forero a David Racero?

En Noticias RCN, el representante explicó qué motivo la acalorada discusión.

Noticias RCN: ¿Cuál fue la razón de la discusión?

Ayer el Gobierno estaba teniendo problemas para articular a su coalición para aprobar la reforma, incluso integrantes del Partido Liberal estaban en contra de votar un proyecto que no tiene aval fiscal. Ante esa situación, el Centro Democrático y Cambio Radical, que son de oposición, decidieron no ser los tontos útiles del Gobierno y no hacerle quorum para que avanzara. El señor Racero empieza a decirnos ladrones por utilizar este mecanismo que él usaba cuando era oposición.

Noticias RCN: ¿La reforma, cómo está aprobada, cambiaría el modelo de salud que se tiene?

Ha sido aprobado un 55% de la reforma, pero faltan los artículos más complejos. El Gobierno quiere que se vote hoy, pero nosotros creemos que no se debería porque ayer cuando se cayó el quorum fue cunado estábamos en sesión informal. Pero si opinamos que como van las coas, con ese proyecto de ley van a acabar con el sistema de salud tal y como lo conocemos.