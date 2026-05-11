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Cerca de 500 animales fallecieron en camión que traficaba especies silvestres en Magdalena

El camión transportaba más de 1.600 reptiles. Los que lograron superar el viaje en condiciones de hacinamiento fueron liberados bajo supervisión de Corpamag.

Foto: Cortesía
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Jorge Leonardo Alzate

noviembre 05 de 2026
12:46 p. m.
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En medio de labores de prevención, control y registro, en la vía que conduce de Santa Ana a Pijiño del Carmen, en el sur del Magdalena, fue interceptado por las autoridades un camión tipo furgón que transportaba a 1.600 babillas en condiciones de hacinamiento.

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), 480 ejemplares fueron encontrados sin vida y otros 1.120 fueron valorados por su equipo de profesionales.

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“Las condiciones en las que eran transportados”, según la entidad, “evidencian las graves consecuencias del tráfico ilegal de fauna silvestre. El confinamiento prolongado en espacios reducidos, la falta de movilidad y la ausencia de condiciones adecuadas de ventilación provocan estrés, lesiones y alteraciones fisiológicas que pueden ocasionar la muerte”.

A pesar de que “el sufrimiento suele ser menos evidente, pues no manifiestan el dolor mediante expresiones faciales reconocibles”, advirtió que “no significa que los reptiles sean ajenos a las afectaciones físicas y fisiológicas derivadas de estas prácticas”.

Corpamag advirtió que las babillas son portadoras de la bacteria de la salmonella, que puede llegar a ser mortal entre humanos:

El operativo realizado el dos de noviembre de 2026 logró evitar la comercialización de los 1.600 individuos y terminó con la captura en flagrancia de un presunto implicado en el tráfico de especies en el departamento.

Gustavo Pertuz, subdirector de desarrollo ambiental de Corpamag, señaló que el ecosistema también se ve afectado al retirar “de la cadena trófica a parte de estos individuos que hacen las veces de depredadores y presas en su etapa juvenil. Así se causa un desbalance en la cadena trófica de la red local”.

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Además, “la extracción, tenencia y venta de estos animales puede causar problemas a quienes forman parte de la cadena de comercialización. Esta especie es portadora de la salmonella que, en algunos casos, es resistente a nuestros medicamentos y antibióticos”.

Los animales que lograron sobrevivir al viaje fueron liberados en cuerpos de agua que cumplen con las condiciones necesarias para su permanencia, bajo el protocolo establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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