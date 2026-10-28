Más de 500 personas ya reciben atención del cuidado en las veredas de Cundinamarca

Miles de colombianos destinan buena parte de su vida a cuidar niños, personas mayores, personas con discapacidad o familiares que requieren asistencia permanente. Es una labor indispensable para la sociedad, pero pocas veces visible. Detrás de ella queda una realidad que casi no recibe atención: el bienestar físico, emocional y social de quienes cuidan.

Con motivo del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se conmemora cada 29 de octubre, Cundinamarca presentó los primeros resultados de la Unidad Móvil del Cuidado y Bienestar. La iniciativa es de la Gobernación, a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, en articulación con la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá.

Servicios que llegan hasta donde están las personas

En su primera etapa, la estrategia ha beneficiado a más de 500 personas. Además, ha entregado más de 800 kits de autocuidado y certificado a 57 participantes en las Escuelas Cundinamarquesas del Cuidado, un espacio de formación para fortalecer los conocimientos y las capacidades de quienes desempeñan labores de cuidado.

La unidad móvil hace parte de la implementación territorial del Sistema Departamental del Cuidado. Empezó en las provincias de Rionegro, Magdalena Centro y Medina, priorizadas por su dispersión geográfica, sus dificultades de movilidad y las barreras de acceso a servicios institucionales. La Palma fue el primer municipio en recibirla.

Las comunidades acceden a una oferta articulada de salud, educación y atención psicosocial. Incluye orientación sobre hábitos de vida saludable, primeros auxilios y nutrición, además de formación para personas cuidadoras, manejo del tiempo, bienestar emocional y herramientas para fortalecer su autonomía.

“Estas cifras representan mucho más que atenciones: son oportunidades para acercarnos a comunidades que históricamente han enfrentado dificultades para acceder a servicios esenciales”, afirmó Gloria Betty Zorro, secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Cundinamarca. Según la funcionaria, el recorrido también busca reconocer que quienes dedican su vida a cuidar necesitan ser cuidados.

Para Marisol Ariza, habitante de La Palma y beneficiaria, tener estos servicios cerca marca la diferencia: “Quienes cuidamos de nuestras familias nos olvidamos de nosotros mismos”, dijo, y resaltó que en las veredas no siempre es posible desplazarse hasta el casco urbano. Afirmó que se sintió escuchada, acompañada y valorada.

Cuidar es una responsabilidad compartida

Uno de los propósitos centrales del Sistema Departamental del Cuidado es avanzar en el reconocimiento, la reducción y la redistribución de las labores de cuidado. Esto implica promover la corresponsabilidad entre familias, comunidades, instituciones y sociedad, pues el cuidado no debe recaer exclusivamente sobre una sola persona.

La lógica es sencilla: garantizar el bienestar de quienes cuidan también mejora la calidad de vida de quienes reciben atención. Por eso la estrategia contempla intervenciones en zonas urbanas y rurales, con especial atención a comunidades que históricamente han tenido que recorrer largas distancias para acceder a servicios básicos.

Con esta primera etapa, la Unidad Móvil del Cuidado y Bienestar busca consolidar un modelo de atención cercano, humano y territorial, y ampliar progresivamente su cobertura en el departamento.

En el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, el mensaje es claro: cuidar es una tarea de todos, y construir comunidades más equitativas, solidarias e incluyentes empieza por cuidar a quienes cuidan.