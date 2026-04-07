Bus intermunicipal se volcó en la vía Ibagué-Bogotá: cinco personas habrían muerto y 20 resultaron heridas

Un trágico accidente se registró en la vía Ibagué – Bogotá, la madrugada del martes, 7 de abril, luego de que un bus de servicio intermunicipal se saliera de la vía y terminara volcándose.

El vehículo de la empresa Coomotor había llegado de Medellín a la capital del departamento del Tolima y, en el momento en el que ocurrió el siniestro, cubría la ruta Ibagué – Florencia.

El volcamiento se registró en medio de la madrugada, en el sector de Payandé, obligando a los organismos de socorro a desplazarse a este punto, sobre las 4:30 a. m.

Tras el rescate, personal de la concesionaria vial APP GICA atendió a los heridos y supervisó su traslado a centros médicos del departamento. De momento, al menos 20 de las 27 personas a bordo han recibido atención médica.

Las causas del siniestro y el número de muertos aún están por confirmar:

De manera preliminar, las autoridades informaron que el bus sufrió un volcamiento lateral y sus pasajeros quedaron atrapados, mientras los organismos de rescate se presentaban en la zona.

Aunque en un principio se hablaba de tres víctimas fatales, se cree que van cinco. Información que aún debe ser confirmada por las autoridades, al igual que las causas del siniestro, que dieron paso a una investigación técnica.

Entre las posibles causas se barajan problemas mecánicos, exceso de velocidad o condiciones de difícil manejo en la vía.

El bus fue levantado con las grúas de la Policía de Tránsito; sin embargo, las autoridades recomiendan a los habitantes de la zona y turistas utilizar la vía alterna: Picaleña - Buenos Aires.

RELACIONADO Conductor ebrio provocó violento choque que dejó sin vida dos personas en Barrancabermeja

Accidentes de tránsito durante la Semana Santa 2026:

Al cierre de la Semana Santa, las autoridades informaron que, con 9,2 millones de vehículos movilizándose por las principales carreteras del país, se logró una disminución del 51% en la siniestralidad vial, con respecto al 2025.

Las víctimas fatales se redujeron, también, en un 46%; sin embargo, las cifras siguen siendo preocupantes con 72 muertos, en cerca de 320 accidentes. Además, se impusieron 18.000 comparendos por infracciones de tránsito, de acuerdo con las autoridades.