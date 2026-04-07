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Fiscalía mantendrá suspensión de la orden de captura contra alias Calarcá

La decisión se tomó luego de que no hubiera un acuerdo entre el ente investigador y al Consejería Comisionada de Paz.

Noticias RCN

abril 07 de 2026
07:43 a. m.
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La Fiscalía General de la Nación ha decidido mantener suspendida, por lo menos durante 15 días más, la orden de captura en contra de Alexander Díaz, alias Calarcá, máximo cabecilla de una facción de las disidencias de las Farc.

Esta determinación se dio luego de una reunión entre el ente investigador con delegados de la Alta Consejería para la Paz y representantes del Gobierno Nacional.

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Dicho encuentro culminó sin un acuerdo definitivo sobre el futuro judicial del jefe del autodenominado Estado Mayor de las disidencias.

Según se sabe, el estudio sobre la reactivación de la orden de captura continuará, pues la Fiscalía cuenta con suficientes pruebas para demostrar los reiterados incumplimientos de ‘Calarcá’ a los compromisos y requisitos establecidos por la ley de Paz Total.

Revisión de los incumplimientos

Cabe recordar que, tras una reunión entre la fiscal general Luz Adriana Camargo, y el comisionado de Paz, Otty Patiño, se definió una metodología para hacer seguimiento al cumplimiento de requisitos necesarios para el mantenimiento de la suspensión de órdenes de captura contra cabecillas criminales acogidos a la política de paz del Gobierno.

Este anuncio se hizo el pasado 26 de marzo, cuando se confirmó que se harían revisiones periódicas de los compromisos establecidos en la Ley 2272 de 2022 y la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional.

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Ese mismo día se determinó la revisión del caso de Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, quien hace parte de las mesas de paz con el Gobierno como representante de Autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias.

Los incumplimientos de ‘Calarcá’ a la paz total

Alias Calarcá, uno de los más peligrosos disidentes de las Farc, ha estado detrás de crímenes como reclutamiento forzado, secuestro, homicidios y atentados terroristas.

De acuerdo con las autoridades, las filas de su facción disidente se han fortalecido en los últimos años, eso sin contar las pocas acciones de la Fuerza Pública contra dicha estructura, debido a las especificaciones de la paz total.

Las disidencias de Calarcá han estado detrás del atentado contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, en el que murieron 13 uniformados. Además, al jefe disidente se le ha mencionado por su presunta responsabilidad en el reciente atentado con una moto bomba en Briceño.

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A esto se suma la supuesta injerencia en entidades del Estado, denunciada luego de la incautación de aparatos electrónicos de ‘Calarcá’ y algunos de sus secuaces durante la interceptación de una caravana en Anorí, en julio de 2024.

En ese momento, Calarcá fue detenido y dejado en libertad posteriormente, debido a su papel en la paz total.

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