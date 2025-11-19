CANAL RCN
Colombia

Accidente en la vía Aguachica–Ocaña dejó tres heridos y paso restringido en Platanal

El choque dejó uno de los vehículos visiblemente destruido y a su conductor atrapado en la vía.

Foto: Suministrada

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
09:38 a. m.
Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este miércoles en la vía que comunica a Aguachica con Ocaña, a la altura del Peaje de Platanal.

El choque entre un automóvil y un camión turbo dejó tres personas gravemente heridas, según reportaron testigos del hecho.

De acuerdo con usuarios de este tramo vial, el siniestro se habría producido por la imprudencia de uno de los conductores, quien intentó adelantar en plena curva sin percatarse de que por el carril contrario se aproximaba una tractomula. El impacto dejó el automóvil visiblemente destruido y a su conductor atrapado en la cabina.

Autoridades de tránsito hacen presencia en la zona y los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Aguachica.

Paso restringido

La emergencia mantiene el tránsito reducido a un solo carril en la zona del accidente. Autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución mientras se adelantan las labores de atención y se restablece la movilidad en la vía.

