Motociclista arrolló a agente de tránsito en Medellín: no tenía licencia y transportaba pasajeros en la informalidad

Es preocupante el balance de Movilidad en Medellín durante el puente festivo por la Independencia de Cartagena (15, 16 y 17 de noviembre).

De acuerdo con la Alcaldía, fueron impuestos 52 comparendos a motociclistas y otros cinco a vehículos particulares. Además, se inmovilizaron 10 motos, dos vehículos tipo carro y de las pruebas de alcoholemia realizadas, 15 dieron positivo.

Sin embargo, el hecho que más preocupación generó entre la ciudadanía y las autoridades de Tránsito y Transporte fue la agresión de un motociclista contra un agente que, por cuenta de las lesiones, se recupera en un centro asistencial de la capital antioqueña.

¿Qué se sabe sobre la agresión contra un agente de tránsito este puente festivo en Medellín?

De acuerdo con las autoridades, la agresión se registró en un retén, en el que uniformados realizaban controles de velocidad y revisaban que los vehículos tuvieran sus papeles en regla.

Al ser requerido por los agentes, un motorizado emprendió la huida y no le importó llevarse por delante al uniformado que, cumpliendo con su trabajo, le pidió detenerse.

Así lo dio a conocer el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, en un llamado a la conciencia y conducción responsable: "Un motociclista fue capturado, luego de intentar evadir a las autoridades. En su intento de fuga, atropelló a uno de nuestros agentes, causándole lesiones mientras cumplía con su labor de proteger la vida y la integridad de las personas".

Autoridades lograron efectuar su captura, pero agresiones de este tipo son cada vez más comunes:

La acción rápida de las autoridades permitió efectuar la captura del agresor a escasos metros.

Al revisar sus documentos, los uniformados encontraron que no solo transportaba a pasajeros de manera informal, su licencia, también, estaba vencida, enfrentándolo a una multa de 321.800 pesos y la inmovilización de su vehículo, sin contar las sanciones por agresión a servidor público.

Entre 2022 y 2023 se registraron 38 casos de agresión contra agentes de tránsito en la capital de Antioquia y para inicios del último trimestre del 2024 se habían registrado 47. Una tendencia al alza que genera preocupación en la ciudad de la eterna primavera por los niveles de intolerancia alcanzados y los obstáculos que impiden desarrollar controles en las principales vías.