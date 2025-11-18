CANAL RCN
Colombia

Motociclista arrolló a agente de tránsito en Medellín: no tenía licencia y transportaba pasajeros en la informalidad

El agresor tendrá que enfrentar una multa de 321.800 pesos y la inmovilización de su vehículo, sin contar las sanciones por agresión a servidor público.

Foto: Alcaldía de Medellín
Foto: Alcaldía de Medellín

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
02:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Es preocupante el balance de Movilidad en Medellín durante el puente festivo por la Independencia de Cartagena (15, 16 y 17 de noviembre).

De acuerdo con la Alcaldía, fueron impuestos 52 comparendos a motociclistas y otros cinco a vehículos particulares. Además, se inmovilizaron 10 motos, dos vehículos tipo carro y de las pruebas de alcoholemia realizadas, 15 dieron positivo.

Sin embargo, el hecho que más preocupación generó entre la ciudadanía y las autoridades de Tránsito y Transporte fue la agresión de un motociclista contra un agente que, por cuenta de las lesiones, se recupera en un centro asistencial de la capital antioqueña.

Taxista agredió a agentes de tránsito a las afueras del aeropuerto de Rionegro: también trató de arrollarlos
RELACIONADO

Taxista agredió a agentes de tránsito a las afueras del aeropuerto de Rionegro: también trató de arrollarlos

¿Qué se sabe sobre la agresión contra un agente de tránsito este puente festivo en Medellín?

De acuerdo con las autoridades, la agresión se registró en un retén, en el que uniformados realizaban controles de velocidad y revisaban que los vehículos tuvieran sus papeles en regla.

Al ser requerido por los agentes, un motorizado emprendió la huida y no le importó llevarse por delante al uniformado que, cumpliendo con su trabajo, le pidió detenerse.

Así lo dio a conocer el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, en un llamado a la conciencia y conducción responsable: "Un motociclista fue capturado, luego de intentar evadir a las autoridades. En su intento de fuga, atropelló a uno de nuestros agentes, causándole lesiones mientras cumplía con su labor de proteger la vida y la integridad de las personas".

Prohibido maltratar: agresiones contra los agentes de tránsito que se salieron de control
RELACIONADO

Prohibido maltratar: agresiones contra los agentes de tránsito que se salieron de control

Autoridades lograron efectuar su captura, pero agresiones de este tipo son cada vez más comunes:

La acción rápida de las autoridades permitió efectuar la captura del agresor a escasos metros.

Al revisar sus documentos, los uniformados encontraron que no solo transportaba a pasajeros de manera informal, su licencia, también, estaba vencida, enfrentándolo a una multa de 321.800 pesos y la inmovilización de su vehículo, sin contar las sanciones por agresión a servidor público.

Entre 2022 y 2023 se registraron 38 casos de agresión contra agentes de tránsito en la capital de Antioquia y para inicios del último trimestre del 2024 se habían registrado 47. Una tendencia al alza que genera preocupación en la ciudad de la eterna primavera por los niveles de intolerancia alcanzados y los obstáculos que impiden desarrollar controles en las principales vías.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Chocó

Bebé murió ahogado tras caer desde un segundo piso a una calle completamente inundada en Riosucio

Gobierno Nacional

¿Cuánto le ha costado al país traer a los colombianos deportados en EE. UU.? Esta es la millonaria suma

Ministerio de Defensa

“Esto viola el DIH que advertía Gustavo Petro”: Katherine Miranda sobre moción de censura a mindefensa

Otras Noticias

Artistas

"Dame calma": sorpresivo mensaje de Paola Jara en medio de su embarazo

Paola Jara, la reconocida artista de música popular, sigue a pocos días de dar a luz. ¿Cuál fue su reciente mensaje previo?

Selección Colombia

Revelaron la verdadera y triste razón por la que Daniel Muñoz dejó la selección Colombia

Daniel Muñoz fue desconvocado de la selección Colombia y en las últimas horas revelaron la verdadera razón.

Ofertas de empleo

Vacantes en call center: convocatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico con contrato indefinido

Cuidado personal

Experta recomienda tres ejercicios fáciles y rápidos para mejorar la salud de las rodillas

Israel

Israel respaldó y celebró plan de paz propuesto por Donald Trump para Gaza