CANAL RCN
Colombia Video

Nueva EPS dejó de entregar sus medicamentos a niño con trasplante de riñón: tiene la dosis exacta para dos días

Antes de conseguir su nuevo riñón, el pequeño Mario Alexander debía someterse a sesiones extenuantes de diálisis.

Noticias RCN

enero 30 de 2026
08:12 a. m.
Con seis años, Mario Alexander Prada conoce bien el cansancio y otros efectos de someterse a la diálisis. Sus riñones no lograron desarrollarse del todo bien y, a temprana edad, fue diagnosticado con hipoplasia renal, pero corrió con suerte al conseguir un trasplante.

Sin embargo, estaría en riesgo por las demoras en la entrega de medicamentos de la Nueva EPS, a la que hizo un llamado urgente para no perder el órgano implantado: “Me dirijo a la Nueva EPS para que, por favor, nos entreguen los medicamentos; ya que no quiero perder mi riñón”.

De acuerdo con su madre, Yaneli López, desde hace, por lo menos, cuatro meses dejaron de recibir sus medicamentos. En “octubre, noviembre y diciembre no los tenían. Los últimos meses los hemos recibido a manera de donación”.

Mario Alexander tendrá su dosis diaria hasta el sábado 31 de enero

Con todo y que interpusieron una tutela contra la Nueva EPS, siguen sin recibir una respuesta favorable o solución para Mario Alexander. Según Yaneli, están en una carrera contra el tiempo desde que “le quedan medicamentos para dos días. Tiene medicamentos, en sí, hasta el sábado y si él no se toma sus pastillas el cuerpo podría rechazar el riñón y podríamos volver al drama vivido los últimos cuatro años”.

El trasplante y, por ende, su vida están en riesgo. Por instrucción del médico, “se toma dos pastillas de micofenolato, una a las 7:00 de la mañana y una a las 7:00 de la noche y toma también tacrolimus, cuatro miligramos, a las 7:00 de la mañana”.

Mario Alexander teme perder su nuevo riñón

Yaneli recordó que, antes del trasplante, el niño sufría “mucho, porque es un niño al que tenían que estar conectando a diálisis desde las 7:00 de la noche y hasta las 6:00 de la mañana. Las mamitas que lo vivimos sabemos lo que es eso. Estos días (el niño) no ha hecho sino llorar y se me desgajan las lágrimas, no quiero volver a pasar por lo que hemos pasado”.

Mientras tanto, el presidente de la Asociación Trasplante de Órganos, Rubén Luna, insiste en que “no se puede esperar a una mesa de trabajo para solucionar el problema de la reforma a la salud. Esto requiere medidas de emergencia (…) Nosotros los podemos tener hospitalizados unos días mientras damos medicamentos, pero el paciente no se puede quedar en las instituciones. Además, porque los inmunosupresores disminuyen las defensas”.

