CANAL RCN
Colombia Video

Revelan prueba de embriaguez del joven que causó mortal accidente en Bogotá: ¿qué pasará con él?

El conductor de 20 años fue vinculado a un proceso penal por homicidio y lesiones culposas por lo ocurrido en Barrios Unidos.

Valentina Bernal

febrero 05 de 2026
02:33 p. m.
Un fatal accidente de tránsito ocurrido en la tarde del miércoles 5 de febrero en la calle 63 con carrera 17, en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, dejó una mujer muerta, dos menores de edad lesionados y varios vehículos involucrados.

Video captó cómo un carro a toda velocidad desató una tragedia en Bogotá: ya hay reporte de fallecidos
El hecho se registró exactamente a las 2:13 de la tarde. Ahora, un día después del siniestro, las autoridades revelaron el resultado de la prueba de embriaguez practicada al conductor señalado como responsable del choque.

¿Qué se sabe del hombre que causó fatal accidente en Bogotá?

De acuerdo con la Policía de Tránsito, el joven involucrado en el accidente fue sometido a la prueba de embriaguez, la cual arrojó un resultado negativo.

Sin embargo, las autoridades fueron enfáticas en señalar que este resultado no lo exime de responsabilidad penal.

El director de Tránsito y Transporte, coronel Jair Parra, se refirió al caso y confirmó que el conductor quedó vinculado formalmente a un proceso judicial:

Efectivamente es un hecho que afecta a toda la comunidad. El conductor involucrado por parte de la Policía de Tránsito realizó la respectiva prueba de embriaguez, la cual arrojó un resultado negativo. Esto no lo exime de su responsabilidad.

Según explicó el oficial, el ciudadano fue vinculado a un proceso penal como indiciado por los delitos de homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito y deberá responder ante las autoridades judiciales.

Joven que arrolló a un motociclista y chocó con un local en Bogotá pagará multa

Al joven se le impuso un comparendo por no detenerse ante la luz roja del semáforo, infracción que tiene una sanción económica de $1.266.000. El proceso penal continuará su curso.

VIDEO | Rector nadó dentro de su colegio y mostró la magnitud de las inundaciones en las escuelas de Córdoba
El siniestro ocurrió cuando una camioneta de servicio particular, placas PXW128, conducida por un joven de 20 años, transitaba por la zona. Un video que circula muestra el momento exacto del accidente: en las imágenes se observa cómo un vehículo negro avanza a alta velocidad por la vía y, en su recorrido, embiste a un motociclista.

Segundos después, aparecen nuevas imágenes en las que el automotor ya se encuentra estrellado contra un establecimiento comercial, con daños severos y prácticamente destruido.

Por el momento, las autoridades continúan adelantando la revisión de los videos, la recolección de información y los procedimientos correspondientes para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades judiciales del caso.

