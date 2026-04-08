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Cayó el hombre clave en la red que habría reclutado a María Camila en México: no aceptó cargos

La Fiscalía lo señala como el enlace que reclutaba jóvenes en Medellín con falsas promesas.

Valentina Bernal

abril 08 de 2026
09:27 a. m.
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El caso de María Camila Díaz Grajales sigue rodeado de incertidumbre, incluso después de la captura de un hombre que sería clave en su desaparición.

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La joven colombiana, que viajó en 2024 a México, permanece sin rastro desde el 26 de febrero de 2025, y hasta ahora no hay pistas claras sobre su paradero.

Hombre que habría reclutado a María Camila para llevarla a México no aceptó cargos

En medio de la investigación, las autoridades lograron la captura de Edgar Taborda, señalado por la Fiscalía como el enlace entre Colombia y México dentro de una red dedicada a captar mujeres jóvenes, engañarlas con falsas ofertas laborales y trasladarlas para ser explotadas sexualmente.

Según la investigación, su operación se concentraba en Medellín, desde donde contactaba a las víctimas y coordinaba su envío al exterior. Sin embargo, pese a la gravedad de los señalamientos, Taborda no aceptó los cargos por el delito de trata de personas durante la audiencia.

¿Qué papel habría cumplido este hombre en la desaparición de María Camila en México?

La fiscal del caso reveló detalles clave sobre el papel que habría cumplido dentro de la estructura criminal:

Él trabaja para una red en México donde es el encargado pues de mandar mujeres de Colombia a México y no solo para una. Él menciona en esos audios que ustedes ya escucharon que trabaja para varias, gracias a Dios, así lo dice. Él es el que se encarga de trasladar a las mujeres o de enviarlas o subirlas a México, pues las contacta con sus contactos que tiene allá. Ellos graban esas conversaciones y Joan acepta esa subida de varias mujeres a México.

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Pese a su negativa, un juez de la República ordenó su envío a prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Aun así, la captura no ha traído respuestas para la familia de María Camila.

¿Qué se sabe de María Camila?

Han pasado 14 meses desde su desaparición y el vacío de información sigue intacto. Su abogado, Andrés Montes, reiteró la falta de avances concretos sobre su ubicación:

El 26 de febrero del año 2025 en Ciudad de México desapareció María Camila Díaz Grajales. A partir de allí no se ha obtenido rastro de su ubicación. Las autoridades tanto de Colombia como de México han trabajado incansablemente. Es por ello que el pasado 25 de marzo del 2026 se dio con la captura del ciudadano Edgar Taborda, quien era el enlace directo entre Colombia y México.

En este sentido, hay un capturado señalado de ser pieza clave en una red de explotación, pero la víctima principal sigue desaparecida.

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