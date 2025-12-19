Accidente de tránsito dejó 15 personas heridas en Antioquia: autoridades investigan

Un nuevo hecho vial volvió a encender las alarmas en las carreteras del norte del Valle de Aburrá. En la mañana del jueves 18 de diciembre, un accidente de tránsito dejó al menos 15 personas lesionadas en el sector conocido como Alto del Águila, en la vereda Corrientes, zona rural del municipio de Barbosa, Antioquia.

El suceso se suma a otros incidentes recientes registrados en esta vía, considerada de alto flujo y riesgo.

De acuerdo con los primeros reportes entregados por las autoridades locales, el siniestro involucró a un vehículo de transporte público que se desplazaba por este corredor rural cuando ocurrió la emergencia.

Las circunstancias exactas aún están bajo análisis, aunque las versiones iniciales apuntan a un posible problema mecánico que habría provocado la pérdida de control del automotor.

Atención de emergencia y traslado de los heridos en Antioquia

Tras conocerse el accidente, unidades del Cuerpo de Bomberos de Barbosa, junto con personal de la Secretaría de Movilidad y organismos de Gestión del Riesgo, se desplazaron rápidamente hasta el lugar para brindar atención prehospitalaria a los pasajeros afectados.

Las labores incluyeron estabilización de los heridos, evacuación segura y coordinación de los traslados médicos.

Según el balance oficial, 12 personas fueron remitidas al hospital San Vicente de Paúl de Barbosa, donde recibieron atención inicial por lesiones de diversa consideración.

Otros tres pacientes, debido a la complejidad de su estado de salud, fueron trasladados al hospital de Girardota, centro asistencial con mayor capacidad de atención especializada. El informe médico preliminar indica que cuatro de los lesionados presentan heridas de gravedad, aunque hasta el momento no se registran fallecidos.

Investigación en curso y llamado a la prevención vial

El accidente generó afectaciones temporales en la movilidad del sector, mientras se adelantaban las labores de rescate y el retiro del vehículo involucrado.

Las autoridades de tránsito mantienen abierta una investigación para esclarecer las causas exactas del hecho, con especial énfasis en la revisión técnico-mecánica del automotor.

Desde la Administración municipal de Barbosa se informó que se continúa realizando acompañamiento a los heridos y a sus familias, además de monitorear la evolución médica de los pacientes.

Asimismo, se reiteró el llamado a conductores de transporte público y particular a extremar las medidas de precaución, especialmente en horas de la mañana, cuando aumenta el tránsito por esta vía rural.