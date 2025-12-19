CANAL RCN
Colombia Video

Accidente de tránsito dejó 15 personas heridas en Antioquia: autoridades investigan

Accidente de transporte público volvió a generar alerta vial en el norte de Antioquia: 15 personas heridas

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
06:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo hecho vial volvió a encender las alarmas en las carreteras del norte del Valle de Aburrá. En la mañana del jueves 18 de diciembre, un accidente de tránsito dejó al menos 15 personas lesionadas en el sector conocido como Alto del Águila, en la vereda Corrientes, zona rural del municipio de Barbosa, Antioquia.

¿Por qué los estudiantes víctimas del accidente en Antioquia no lograron reaccionar?
RELACIONADO

¿Por qué los estudiantes víctimas del accidente en Antioquia no lograron reaccionar?

El suceso se suma a otros incidentes recientes registrados en esta vía, considerada de alto flujo y riesgo.

De acuerdo con los primeros reportes entregados por las autoridades locales, el siniestro involucró a un vehículo de transporte público que se desplazaba por este corredor rural cuando ocurrió la emergencia.

Las circunstancias exactas aún están bajo análisis, aunque las versiones iniciales apuntan a un posible problema mecánico que habría provocado la pérdida de control del automotor.

Atención de emergencia y traslado de los heridos en Antioquia

Tras conocerse el accidente, unidades del Cuerpo de Bomberos de Barbosa, junto con personal de la Secretaría de Movilidad y organismos de Gestión del Riesgo, se desplazaron rápidamente hasta el lugar para brindar atención prehospitalaria a los pasajeros afectados.

Las labores incluyeron estabilización de los heridos, evacuación segura y coordinación de los traslados médicos.

Según el balance oficial, 12 personas fueron remitidas al hospital San Vicente de Paúl de Barbosa, donde recibieron atención inicial por lesiones de diversa consideración.

Se pronunció la empresa del bus que se accidentó en Antioquia, donde murieron 16 jóvenes
RELACIONADO

Se pronunció la empresa del bus que se accidentó en Antioquia, donde murieron 16 jóvenes

Otros tres pacientes, debido a la complejidad de su estado de salud, fueron trasladados al hospital de Girardota, centro asistencial con mayor capacidad de atención especializada. El informe médico preliminar indica que cuatro de los lesionados presentan heridas de gravedad, aunque hasta el momento no se registran fallecidos.

Investigación en curso y llamado a la prevención vial

El accidente generó afectaciones temporales en la movilidad del sector, mientras se adelantaban las labores de rescate y el retiro del vehículo involucrado.

Las autoridades de tránsito mantienen abierta una investigación para esclarecer las causas exactas del hecho, con especial énfasis en la revisión técnico-mecánica del automotor.

Desde la Administración municipal de Barbosa se informó que se continúa realizando acompañamiento a los heridos y a sus familias, además de monitorear la evolución médica de los pacientes.

Conmovedor video de abuelo al enterarse que su nieta no murió en accidente de bus con recién graduados en Antioquia
RELACIONADO

Conmovedor video de abuelo al enterarse que su nieta no murió en accidente de bus con recién graduados en Antioquia

Asimismo, se reiteró el llamado a conductores de transporte público y particular a extremar las medidas de precaución, especialmente en horas de la mañana, cuando aumenta el tránsito por esta vía rural.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Bogotá

¿Qué es lo último que se sabe de Zulma Guzmán, señalada de envenenar con talio a dos niñas en Bogotá?

UNGRD

El ajedrez detrás del escándalo UNGRD: lista completa de exfuncionarios salpicados

Ricardo Bonilla

Estos fueron los argumentos de la magistrada Aura Rosero para enviar a prisión a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Otras Noticias

Shakira

“Se soñó hace 30 años”: Shakira finaliza su gira por Latinoamérica con emotivo mensaje

La cantante barranquillera se tomó sus redes sociales para compartir un sentido mensaje y despedir su famosa gira.

Subsidios

Colombia Mayor da giro clave: 3 millones de personas mayores empiezan a recibir 230.000 pesos

Prosperidad Social amplió Colombia Mayor y activó el pago de 230.000 pesos para 3 millones de adultos mayores desde diciembre, como parte del Pilar Solidario de la Reforma Pensional.

Migrantes

EE. UU. suspende programa de visas tras ataque armado en la Universidad de Brown

Miguel Ángel Borja

Miguel Ángel Borja, cada vez más cerca de Boca Juniors: nuevos detalles

Medicamentos

Colombianos tendrán cambios en la entrega de medicamentos: estas son las personas que se verán beneficiadas