¿Qué se sabe del ataque a dos activistas venezolanos en el norte de Bogotá?

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que los atacantes salieron del mismo edificio en el que se encontraban los activistas.

octubre 13 de 2025
06:17 p. m.
En la tarde de este lunes festivo, autoridades reportaron que los activistas venezolanos Luis Alejandro Peche Arteaga, consultor político, y Yendri Omar Velásquez Rodríguez, defensor de derechos humanos, resultaron heridos en el barrio Los Cedros, al norte de Bogotá.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, los activistas recibieron varios impactos de arma de fuego en sus extremidades inferiores. Ambos fueron trasladados a una clínica de la ciudad donde reciben atención médica y se encuentran estables.

“Se puede establecer que el vehículo que habría participado en los hechos habría salido del mismo inmueble, del mismo edificio minutos antes del hecho. Inmediatamente tenemos características de este vehículo, activamos el plan candado la jurisdicción, logrando la ubicación del mismo en la localidad de Suba”, afirmó el teniente coronel Ricardo Chaves, comandante de la Estación de Policía Usaquén.

Dentro del vehículo, los uniformados encontraron las dos pistolas que habrían sido utilizadas para cometer los hechos y afirmaron que se encuentran realizando la trazabilidad para identificar a las personas involucradas en el ataque.

El alcalde Carlos Fernando Galán también se pronunció sobre el presunto atentado sicarial en el que dos ciudadanos venezolanos resultaron heridos.

“Los señores Peche y Velásquez, quienes se desempeñan como líderes de derechos humanos, uno de ellos perteneciente a Amnistía Internacional, buscaron refugio en Colombia desde el segundo semestre de 2024 tras abandonar su país de origen por ser perseguidos políticos”, informó Galán.

A través de su cuenta de X, el alcalde solicitó a la Fiscalía General de la Nación “desarrollar una investigación rápida que permita identificar a los agresores de los señores Velásquez y Peche, así como conocer los riesgos que enfrentan en el país otros refugiados y solicitantes de refugio en relación con su condición”.

También hizo un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de agilizar las respuestas necesarias para que el Estado colombiano “haga lo necesario para garantizar la seguridad a líderes políticos que buscan refugio en Colombia ante la persecución política”.

