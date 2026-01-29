Actriz colombiana con cáncer recauda dinero para su tratamiento en Argentina con una ‘Vaki’

Catalina Fernández, una actriz colombiana de 24 años diagnosticada con meduloblastoma, enfrenta uno de los mayores desafíos de su vida que no es precisamente el cáncer, sino recaudar los fondos necesarios para acceder a un tratamiento especializado en Argentina.

Esta puerta se abre como la única opción después de que los médicos le informaran que su caso no es favorable para otro tratamiento.

La joven artista, quien ha dedicado su vida a la interpretación, mantiene firme su deseo de continuar creando personajes:

Poder vivir una vida y vivir muchísimas en ella, poder meter todo ese poder con el que yo crezco, en cada personaje, poder hacer arte.

Esta es la única opción que la actriz tiene para salvar su vida

El tratamiento metabólico que busca realizar en Argentina representa una inversión aproximada de 200 millones de pesos colombianos, aunque la meta de recaudación establecida es de 250 millones.

Esta cifra contempla no solo los procedimientos médicos, sino también los gastos de desplazamiento, hospedaje, alimentación y consultas médicas necesarias durante su estancia en el país sudamericano.

"Si estamos vivos hay mucho más por hacer, entonces encontramos a estos expertos en Argentina que es un tratamiento que tratan al cáncer desde lo metabólico", explicó la actriz sobre la alternativa terapéutica que encontró después de una exhaustiva búsqueda de opciones.

Así ha vivido la actriz de 24 años el agresivo cáncer

El camino de Catalina contra el cáncer ha sido arduo. Hasta el momento ha superado cuatro cirugías, 60 sesiones de radioterapia y 38 ciclos de quimioterapia.

A pesar del desgaste físico y emocional que estos procedimientos representan, la joven mantiene su espíritu creativo intacto.

Para facilitar la recolección de fondos, se estableció una campaña de financiación colectiva a través de Radio 1 y el programa Mañana Express de RCN, plataformas que acompañan esta iniciativa solidaria.

"Todo esto abarca los tiquetes, el hospedaje, la comida, todos los tratamientos que se hagan allá, las citas, todo y bueno, es muy importante llegar por eso porque son bastantes cosas para podernos trasladar hasta otro país", dijo la actriz sobre el destino de los recursos.

El caso de Fernández representa uno de los numerosos desafíos que enfrentan pacientes con cáncer en América Latina cuando buscan tratamientos especializados fuera de sus países de origen, situación que frecuentemente requiere del apoyo comunitario y la solidaridad colectiva para hacer realidad las posibilidades terapéuticas.