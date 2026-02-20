Distrito responde a denuncia contra Galán por presunto desalojo de refugio de animales: ¿qué pasará?

Una denuncia contra el alcalde Carlos Fernando Galán por el presunto desalojo de la Granja “La Marielita” desató controversia.

El señalamiento, hecho por la senadora Esmeralda Hernández, apunta a que desde la administración distrital se estaría promoviendo la salida del refugio de animales que funciona desde hace varios años en el Parque Estructurante Urbanización La Esmeralda, identificado con el código 13-006.

Ante la polémica, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) emitió una respuesta formal en la que reconoce que la granja opera en un parque público sin los permisos requeridos.

Distrito responde a denuncia contra Galán por presunto desalojo de refugio de animales

En el oficio que da alcance a la comunicación IDRD 20256000359671 del 10 de noviembre de 2025, la Subdirección Técnica de Parques del IDRD manifiesta su disposición para participar activamente en mesas técnico-jurídicas con las entidades competentes y con la Fundación Sociocultural Emmanuel.

El propósito, según el documento, es analizar y explorar alternativas institucionales que permitan la regularización de la denominada “Granja Marielita”, ubicada entre la calle 45 y la diagonal 43 con transversal 41A y transversal 40B, dentro del Parque Estructurante Urbanización La Esmeralda.

El texto es claro en un punto clave:

Mientras se desarrollen dichas mesas de trabajo y hasta que no exista una conclusión formal, no se adelantará ningún tipo de actuación ni procesos administrativos ante las autoridades competentes.

De manera preliminar, el IDRD también señala que los animales de granja correspondientes a especies menores que actualmente se encuentran en el lugar no requerirían ser reubicados, siempre y cuando el proceso institucional permita avanzar satisfactoriamente en la regularización de las actividades conforme a la normatividad vigente y a las directrices.

El director del IDRD, Daniel García Cañón, fue enfático al referirse a la situación:

La ‘Granja La Marielita’ opera en un parque de la ciudad sin los permisos requeridos. Nuestra responsabilidad es regularizar el uso de ese suelo, siempre bajo criterios de protección animal. Seguiremos trabajando de la mano con la comunidad para lograrlo.

¿Qué pasará con los animales?

En un pronunciamiento posterior, el funcionario insistió:

Desde la Alcaldía de Carlos Fernando Galán: NO vamos a desalojar a los animales de la Granja ‘La Marielita’. Tenemos toda la disposición para acompañar y apoyar el proceso de regularización del uso del espacio, en el marco de la normatividad vigente y siempre bajo criterios de protección animal y diálogo con la comunidad.

Y agregó:

Antes que nada quiero reiterar lo dicho ayer por el alcalde Galán, la alcaldía de Bogotá NO va a desalojar la granja La Marielita. Ahora otras precisiones, el IDRD es la entidad encargada de los parques de la ciudad y en este sentido, el objetivo es regularizar el uso del parque la esmeralda donde se encuentra la granja desde hace varios años. Esa es la motivación por la cual expedimos las comunicaciones del año pasado. Quiero asegurar que en ese proceso de regularización no vamos a sacar a los animales, además el IDRD no tiene esa potestad. Estamos trabajando para expedir los documentos necesarios para avanzar en el proceso y darle a la comunidad la tranquilidad de que no vamos a desalojar la granja ni a sacar a los animales.

Con esta respuesta oficial, el Distrito busca desactivar la denuncia y deja por escrito que, mientras no exista una conclusión formal de las mesas técnico-jurídicas, no habrá actuaciones administrativas que impliquen el retiro de los animales del parque.