Escándalo UNGRD: primeras imágenes de Wadith Manzur en el búnker de la Fiscalía

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, vinculados al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Las órdenes fueron materializadas durante la madrugada de este jueves 12 de marzo, con Manzur presentándose voluntariamente al búnker de la Fiscalía en Bogotá, mientras que Manrique estuvo en la estación de Policía de Tame, Arauca.

Manzur y Manrique irán a la cárcel

En imágenes reveladas en primicia por Noticias RCN, se observó a Manzur, representante a la Cámara y hoy senador electo, durante la lectura de sus derechos en el búnker de la Fiscalía. El fiscal delegado Gabriel Sandoval le notificó los cargos y la decisión judicial.

Según las pesquisas, el parlamentario habría solicitado tres millonarios contratos de manera irregular como contraprestación para aprobar varios créditos en la Comisión de Hacienda y Crédito Público durante 2023, cuando hacía parte de esta. La hipótesis señala que habría votado favorablemente por proyectos necesarios para el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a cambio de beneficios personales.

La decisión de la Corte Suprema no solo ordenó la captura de estos congresistas, sino que también llamó a juicio a otros tres legisladores: Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado. El sexto salpicado es el excongresista Juan Diego Muñoz.

Defensa de Manrique alista acciones

El abogado de Manrique, Andrés Garzón, anunció que interpondrá recurso de reposición: “La defensa lo que va a buscar es demostrar que la actuación se circunscribió a las facultades que le da la misma ley (…) No existió contrato, no se desembolsó un peso ni hubo pérdida para el Estado”.

Tras completar el examen médico legal para evaluar sus condiciones físicas y emocionales, serán trasladados a centros de reclusión. Manzur sería enviado a la cárcel La Picota de Bogotá, al pabellón Eron, donde actualmente permanecen más congresistas.

Por su parte, Manrique posiblemente sería recluida en El Buen Pastor, aunque su defensa solicitó al director del Inpec un centro especial de reclusión alegando motivos de seguridad.

Una vez resuelto el recurso de reposición y quede en firme la decisión, el caso pasaría a la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema, donde iniciaría la etapa final de juicio.