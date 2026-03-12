Roy Barreras destapa su fórmula vicepresidencial: Martha Lucía Zamora será su compañera de campaña

El candidato presidencial Roy Barreras anunció públicamente quién será su fórmula vicepresidencial para las elecciones de 2026. Se trata de la abogada Martha Lucía Zamora, una figura con trayectoria en diferentes cargos dentro del Estado.

El anuncio se produjo luego de que Barreras se consolidara como candidato presidencial de un sector progresista tras su victoria en la consulta del Frente por la Vida, proceso en el que obtuvo una ajustada ventaja que lo dejó como una de las cartas de ese bloque político para la contienda electoral.

Días antes, el propio candidato había anticipado que estaba evaluando varios nombres para ocupar la fórmula vicepresidencial y había señalado que el anuncio se haría el viernes. Sin embargo, finalmente decidió revelarlo este jueves.

Roy Barreras anunció a Martha Lucía Zamora como su fórmula vicepresidencial

Durante el acto en el que confirmó el nombre de su compañera de fórmula, Barreras explicó que buscaba una figura con experiencia en el manejo del Estado y con trayectoria en temas relacionados con justicia, institucionalidad y paz.

En su intervención destacó el perfil de Zamora y señaló que su decisión responde a la necesidad de fortalecer el proyecto político que impulsa dentro de su campaña presidencial.

La persona que voy a anunciar ahora es una persona que está pensando primero en Colombia, en el estado social de derecho en las instituciones en el equilibrio de poderes, que conoce el estado. Es una mujer con una formación impecable en asuntos de estado, es una mujer que ha sido fiscal general, magistrada, acaba de estar en la JEP, ha sido defensora pública, ha trabajado en asuntos de paz y me enorgullece la fórmula vicepresidencial que espero sea la vicepresidenta de Colombia será la doctora Martha Lucía Zamora.

Cabe recordar también que, es una abogada formada en la Universidad Externado y que entre sus otros cargos destaca su paso por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y su rol como secretaria general de Bogotá durante la administración del hoy presidente Gustavo Petro.

¿Qué otro perfil había visualizado Roy Barreras para su fórmula vicepresidencial?

Antes de que se hiciera oficial el anuncio, el equipo de campaña de Barreras había analizado al menos dos nombres para ocupar la fórmula vicepresidencial.

Entre los perfiles que habían sido mencionados en el entorno político se encontraba el de la escritora, docente y actriz Carolina Sanín, aunque nunca fue confirmado por la campaña.