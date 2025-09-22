CANAL RCN
Colombia

Distrito y docentes de colegios públicos llegan a importante acuerdo: ¿De qué se trata?

El acuerdo tuvo relación con la ausencia a las clases de los profesores que participan en manifestaciones.

Foto: Freepik.
Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
06:03 p. m.
Tras volver a dialogar, la Secretaría de Educación y la Asociación de Trabajadores de la Educación (ADE) llegaron a un acuerdo.

La situación de los profesores de colegios públicos en Bogotá ha tenido puntos altos y bajos. El 5 de mayo, la Secretaría de Educación y la asociación fueron contundentes al indicar que no se iban a hacer descuentos sobre los docentes que protestaron durante su jornada. Es decir, aquellos que no se presentaron a las clases.

Primer acuerdo había sido incumplido

En cambio, se decidió hacer reposición del tiempo escolar. No obstante, el Distrito señala que la asociación incumplió con este acuerdo, debido a que convocó a manifestaciones para el 11 de junio y 17 de julio, días de ente semana.

Por tal motivo, la secretaría tomó la decisión de aplicar los descuentos a los salarios con base al tiempo que no hubo clases. Esto hizo que se volviera a instalar la mesa para llegar a otro acuerdo. Las reuniones se desarrollaron durante tres días y hubo participación de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), Defensoría del Pueblo y Personería de Bogotá.

Detalles del nuevo acuerdo

Finalmente, hubo ‘humo blanco’ con un nuevo acuerdo. El punto principal fue el que se había logrado antes: la reposición de tiempo de las clases. Además, la secretaría dejará sin efecto los descuentos salariales.

Una precisión importante es que la reposición de clases se aplicará cuando la movilización se fundamente en los derechos del magisterio (como pueden ser aquellas en contra de los fallos del Fomag). Es decir, las protestas a favor de las reformas del Gobierno son ajenas a esto.

“Se hace borrón y cuenta nueva, para que en un futuro el tiempo de los niños y sus derechos a clases se respete por encima de cualquier circunstancia”, afirmó el Distrito.

