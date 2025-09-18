CANAL RCN
Colombia Video

Madre dijo que era del Tren de Aragua y amenazó a una profesora en Cúcuta: violenta situación

Las autoridades se encuentran investigando este caso, el cual no es el primero que ocurre en la capital de Norte de Santander.

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
01:43 p. m.
Un alarmante incidente de seguridad sacudió a la comunidad educativa de Cúcuta, Norte de Santander. Una madre ingresó armada a una institución educativa para amenazar a directivos y profesores.

El hecho, que ocurrió en el barrio San Rafael, en el centro de la ciudad, ha generado preocupación entre las autoridades y el gremio docente.

¿Cómo ocurrió el hecho?

Según informes preliminares, la situación se desencadenó después de que una estudiante recibiera un llamado de atención por parte de una docente. En respuesta, la madre de la alumna ingresó al plantel portando un arma, con la cual amenazó a la rectora y a otros miembros del personal educativo.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, quien dio a conocer el incidente durante la entrega de un punto Wi-Fi en la zona, indicó que la mujer habría afirmado pertenecer a un grupo al margen de la ley: “Le mostró a la rectora un arma y le dijo que ella era del Tren de Aragua, que lo que pasara con la hija de ella, ella respondía”.

Las autoridades locales han expresado su preocupación por este tipo de situaciones en entornos educativos. “Consideramos que estas situaciones no pueden suceder en los establecimientos educativos. El establecimiento educativo tiene que ser armónico, tiene que ser de paz, tiene que ser un lenguaje netamente pedagógico y de construcción”, declaró Leonardo González, presidente la Asociación de Institutores de Norte de Santander.

No es la primera vez que docentes son amenazados

La Policía Nacional, a través de su grupo de Infancia y Adolescencia, se trasladó inmediatamente al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones correspondientes. La Fiscalía también está adelantando los actos urgentes para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de la mujer implicada.

Este incidente no es un caso aislado en la región. Según Sánchez, ya son más de 100 docentes los que han recibido amenazas en todo el departamento, incluyendo la zona del Catatumbo, conocida por su compleja situación de seguridad.

Las autoridades también están investigando otros dos casos de amenazas registrados recientemente en un colegio de Villa del Rosario, lo que evidencia un preocupante patrón de intimidación contra la comunidad educativa en la región.

Cabe recordar que a finales del año pasado, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 027 para Cúcuta, Puerto Santander, Villa del Rosario y Los Patios, por la presencia de grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo.

