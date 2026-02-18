Acuerdo entre el Gobierno y sindicatos que permanecen en plantón en sede de Minminas

A primera hora de este miércoles 18 de febrero hubo una tensa situación en las instalaciones del Ministerio de Minas y Energía. Manifestantes del sector de la caña y palma se tomaron el lugar.

RELACIONADO Sindicatos se toman el Ministerio de Minas exigiendo garantías para el sector de biocombustibles

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades, la protesta estuvo liderada por las centrales obreras y la razón radicó en las dudas en cuanto a las políticas energéticas.

¿Por qué protestan los trabajadores de caña y palma?

Dignidad Agropecuaria afirmó que los productores de caña y palma se están viendo perjudicados por las importaciones de etanol. Sumado a ello, ven como amenaza el cambio en la resolución que plantea la fórmula para comprar aceite necesario en la producción de biodiésel.

RELACIONADO Gobierno pide bajar precios de energía ante altos niveles de embalses

En ese orden de ideas, pidió que se pararan las exportaciones de etanol, asegurando que hay importaciones que tienen represados 58 millones de litros.

Para darles una solución, el Gobierno instaló mesas de trabajo con los trabajadores en la búsqueda de proteger sus empleos. Entonces, se desarrolla un acuerdo interinstitucional con los sindicatos y gremios.

El acuerdo se basa en priorizar el trabajo digno, estabilidad laboral y el bienestar de las familias que dependen de las actividades agroindustriales. Además, va de la mano con el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Acuerdo entre las partes como punto de partida

De igual forma, es importante mencionar que las partes ratificaron que las mesas son el “escenario legítimo para avanzar en acuerdos concretos que contribuyan a la garantía de los derechos territoriales, la seguridad, el desarrollo social y el bienestar de las comunidades”.

El llamado ahora es incluir a la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Asocaña y Bioenergy. “Su vinculación es fundamental para la construcción conjunta de soluciones integrales que contribuyan a la estabilidad del sector, la protección del empleo y el fortalecimiento de la producción nacional”, expuso el Gobierno.