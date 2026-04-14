CANAL RCN
Colombia

Acusan a alias Caleño, implicado en el magnicidio de Miguel Uribe: ¿Qué rol habría tenido?

Las pesquisas revelaron que presuntamente contactó a ‘Tianz’, el adolescente que le disparó a Miguel Uribe.

Alias Caleño, implicado en magnicidio de Miguel Uribe.
Alias Caleño, implicado en magnicidio de Miguel Uribe. Foto: Senado | Fiscalía.

Noticias RCN

abril 14 de 2026
08:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, se dio un importante avance con respecto a las investigaciones del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

El atroz crimen ocurrió en la tarde del sábado 7 de junio de 2025, en el parque Golfito por los lados de Modelia, Bogotá. Uribe, quien ejercía como senador y era precandidato presidencial, recibió varios impactos de bala a escasos metros.

Circular roja de Interpol contra miembros de la Segunda Marquetalia por magnicidio de Miguel Uribe
RELACIONADO

Circular roja de Interpol contra miembros de la Segunda Marquetalia por magnicidio de Miguel Uribe

Durante dos meses, luchó por su vida en la UCI de la Fundación Santa Fe; hasta el 11 de agosto, cuando se anunció su fallecimiento.

Alias Caleño presuntamente contactó a ‘Tianz’

Uno de los presuntos implicados es Jhorman David Mora Silva, conocido como alias Caleño. Las investigaciones han arrojado que, al parecer, participó en la planeación estando privado de la libertad en la cárcel.

Se sospecha que fue la persona que contactó a alias Tianz, el adolescente que disparó. Mora habría realizado una videollamada para darle instrucciones sobre cómo cometer el crimen. En la comunicación habría estado el principal autor material, Elder José Arteaga Hernández (‘Chipi’ o ‘El Costeño’).

Además, ‘Caleño’ habría contactado al joven y lo convenció de que aceptara participar a cambio de millonaria suma. Inclusive, le habría dicho cómo vestirse para no levantar sospechas.

Tres condenados bajo preacuerdo

Un aspecto clave es que este hombre hizo parte de una banda dedicada a los asesinatos en Bogotá.

Alias Tianz cuenta cómo fue reclutado para el magnicidio de Miguel Uribe Turbay
RELACIONADO

Alias Tianz cuenta cómo fue reclutado para el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Hasta el momento, tres personas han sido condenadas por el magnicidio: Simeón Pérez Marroquín (‘El Viejo’), Katherine Andrea Martínez Martínez (‘Gabriela’) y Carlos Eduardo Mora González (‘El Veneco’). Todos bajo un preacuerdo. Además, ‘Tianz’ recibió una sanción.

Mora González dispuso del vehículo para la huida, Martínez estuvo a cargo de recibir la pistola modificada y Pérez fue coautor. Este último reveló que el crimen fue ordenado por las disidencias de la Segunda Marquetalia. Mantuvo contacto con alias Yako y el Zarco Aldinever, este último era la mano derecha de ‘Iván Márquez’.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Superintendencia de Salud

Renuncia el superintendente nacional de Salud, Bernardo Camacho: esta sería la razón

Bogotá

Clases en Bogotá se desarrollarán con normalidad durante el paro de maestros del miércoles 15 de abril

Temblor en Colombia

¡Tembló nuevamente en Colombia hoy 14 de abril de 2026!

Otras Noticias

Selección Colombia Femenina

🔴EN VIVO🔴 Colombia 1-0 Chile, Liga de Naciones Femenina: inicia el segundo tiempo

La selección Colombia Femenina enfrenta este martes a Chile por la Liga de Naciones. Vea el partido aquí EN VIVO.

Comercio

Supermercado en Colombia sigue pisando fuerte y lanzó nuevos remates en productos: de esto se trata

La reconocida cadena anunció descuentos de hasta el 50%.

España

España aprobará la regularización masiva de inmigrantes indocumentados: ¿cómo será el proceso?

La casa de los famosos

¿Se va pronto? Vidente realizó inesperada predicción sobre Alejandro Estrada en La Casa de los Famosos

Enfermedades

Calambres estomacales: uno de los síntomas detrás de la gastroenteritis vírica