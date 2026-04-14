Acusan a alias Caleño, implicado en el magnicidio de Miguel Uribe: ¿Qué rol habría tenido?

En las últimas horas, se dio un importante avance con respecto a las investigaciones del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

El atroz crimen ocurrió en la tarde del sábado 7 de junio de 2025, en el parque Golfito por los lados de Modelia, Bogotá. Uribe, quien ejercía como senador y era precandidato presidencial, recibió varios impactos de bala a escasos metros.

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Durante dos meses, luchó por su vida en la UCI de la Fundación Santa Fe; hasta el 11 de agosto, cuando se anunció su fallecimiento.

Alias Caleño presuntamente contactó a ‘Tianz’

Uno de los presuntos implicados es Jhorman David Mora Silva, conocido como alias Caleño. Las investigaciones han arrojado que, al parecer, participó en la planeación estando privado de la libertad en la cárcel.

Se sospecha que fue la persona que contactó a alias Tianz, el adolescente que disparó. Mora habría realizado una videollamada para darle instrucciones sobre cómo cometer el crimen. En la comunicación habría estado el principal autor material, Elder José Arteaga Hernández (‘Chipi’ o ‘El Costeño’).

Además, ‘Caleño’ habría contactado al joven y lo convenció de que aceptara participar a cambio de millonaria suma. Inclusive, le habría dicho cómo vestirse para no levantar sospechas.

Tres condenados bajo preacuerdo

Un aspecto clave es que este hombre hizo parte de una banda dedicada a los asesinatos en Bogotá.

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Hasta el momento, tres personas han sido condenadas por el magnicidio: Simeón Pérez Marroquín (‘El Viejo’), Katherine Andrea Martínez Martínez (‘Gabriela’) y Carlos Eduardo Mora González (‘El Veneco’). Todos bajo un preacuerdo. Además, ‘Tianz’ recibió una sanción.

Mora González dispuso del vehículo para la huida, Martínez estuvo a cargo de recibir la pistola modificada y Pérez fue coautor. Este último reveló que el crimen fue ordenado por las disidencias de la Segunda Marquetalia. Mantuvo contacto con alias Yako y el Zarco Aldinever, este último era la mano derecha de ‘Iván Márquez’.