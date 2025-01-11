Alias Tianz cuenta cómo fue reclutado para el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Durante las audiencias judiciales contra Jhorman David Mora, alias El Caleño, se conoció el testimonio de alias Tianz, el menor de edad que disparó contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio.

El relato, leído por el juez durante la legalización de captura e imputación de cargos, expone cómo fue reclutado por 'El Caleño', quien le ofreció dinero y lo presionó con amenazas para ejecutar el crimen. Según Tianz, inicialmente no sabía que su misión era asesinar a alguien.

Alias Tianz detalla cómo fue reclutado para el magnicidio

‘El Caleño’ habría sido el enlace directo con Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o El Costeño, señalado como el articulador del ataque. En múltiples llamadas, ‘El Caleño’ le habría indicado al menor cómo debía vestirse y exigido borrar toda evidencia de comunicación.

‘Tianz’ narró que el día del asesinato fue la primera vez que vio a ‘Chipi’, quien le dio la orden de disparar en medio de la multitud contra Uribe Turbay.

Surge el nombre de una segunda mujer implicada que sigue libre

Además de Katerine Martínez, capturada en Caquetá por su presunta participación en el crimen, el testimonio de alias Tianz y las interceptaciones reveladas en la audiencia mencionan a una segunda mujer: Gabriela, quien sería pareja sentimental de ‘El Caleño’.

Según una interceptación del 20 de septiembre de 2025, Gabriela estaría vinculada al tráfico de estupefacientes y habría estado recibiendo órdenes de Jhorman Mora mientras este permanecía en libertad.

La investigación también apunta a una tercera persona, identificada como Carol, cuyo nombre surgió tras la captura de ‘El Caleño’ y alias El Viejo.

Con estos nuevos elementos, se abre una línea de investigación que podría conducir a los autores intelectuales del magnicidio, en un caso que sigue revelando conexiones y complicidades dentro de una red criminal más amplia.