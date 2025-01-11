CANAL RCN
Colombia Video

Alias Tianz cuenta cómo fue reclutado para el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El relato expone cómo fue reclutado por 'El Caleño', quien le ofreció dinero y lo presionó.

Noticias RCN

noviembre 01 de 2025
02:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante las audiencias judiciales contra Jhorman David Mora, alias El Caleño, se conoció el testimonio de alias Tianz, el menor de edad que disparó contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio.

Fiscalía confirma la principal hipótesis sobre magnicidio de Miguel Uribe: detalles importantes
RELACIONADO

Fiscalía confirma la principal hipótesis sobre magnicidio de Miguel Uribe: detalles importantes

El relato, leído por el juez durante la legalización de captura e imputación de cargos, expone cómo fue reclutado por 'El Caleño', quien le ofreció dinero y lo presionó con amenazas para ejecutar el crimen. Según Tianz, inicialmente no sabía que su misión era asesinar a alguien.

Alias Tianz detalla cómo fue reclutado para el magnicidio

‘El Caleño’ habría sido el enlace directo con Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o El Costeño, señalado como el articulador del ataque. En múltiples llamadas, ‘El Caleño’ le habría indicado al menor cómo debía vestirse y exigido borrar toda evidencia de comunicación.

VIDEO | Estremecedores detalles del papel que jugó 'El Viejo' en el magnicidio de Miguel Uribe
RELACIONADO

VIDEO | Estremecedores detalles del papel que jugó 'El Viejo' en el magnicidio de Miguel Uribe

‘Tianz’ narró que el día del asesinato fue la primera vez que vio a ‘Chipi’, quien le dio la orden de disparar en medio de la multitud contra Uribe Turbay.

Surge el nombre de una segunda mujer implicada que sigue libre

Además de Katerine Martínez, capturada en Caquetá por su presunta participación en el crimen, el testimonio de alias Tianz y las interceptaciones reveladas en la audiencia mencionan a una segunda mujer: Gabriela, quien sería pareja sentimental de ‘El Caleño’.

Alias El Viejo, el eslabón clave del magnicidio de Miguel Uribe, enviado a la cárcel por cuatro delitos
RELACIONADO

Alias El Viejo, el eslabón clave del magnicidio de Miguel Uribe, enviado a la cárcel por cuatro delitos

Según una interceptación del 20 de septiembre de 2025, Gabriela estaría vinculada al tráfico de estupefacientes y habría estado recibiendo órdenes de Jhorman Mora mientras este permanecía en libertad.

La investigación también apunta a una tercera persona, identificada como Carol, cuyo nombre surgió tras la captura de ‘El Caleño’ y alias El Viejo.

Con estos nuevos elementos, se abre una línea de investigación que podría conducir a los autores intelectuales del magnicidio, en un caso que sigue revelando conexiones y complicidades dentro de una red criminal más amplia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Autoridades investigan muerte de un egresado de la Universidad Nacional en Bogotá: esto se sabe

Asesinatos en Bogotá

Las tres personas vinculadas en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes

Bogotá

Universidad de los Andes se pronuncia tras la muerte del estudiante agredido en Halloween

Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 1 de noviembre de 2025

¡En este nuevo fin de semana ganaron varios apostadores con el sorteo del Super Astro Sol de este 1 de noviembre! Descubra el resultado exacto.

Viral

Karina García reveló la extraña situación que le gustaba hacer a su exnovio

Karina García confesó la extraña situación que le gustaba hacer a uno de sus exnovios en las mañanas: conmocionó las redes.

París

Avanza la investigación por el millonario robo al Louvre: ya van dos imputados

James Rodríguez

América vs. León: James Rodríguez buscará brillar en uno de los partidos más esperados del torneo

Cuidado personal

¿Por qué a las personas no les gusta contestar las llamadas? esto reveló la psicología