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Circular roja de Interpol contra miembros de la Segunda Marquetalia por magnicidio de Miguel Uribe

La Segunda Marquetalia estuvo detrás del crimen que conmocionó al país el 7 de junio de 2025.

Buscados por magnicidio de Miguel Uribe.
Buscados por magnicidio de Miguel Uribe. Foto: Fiscalía.

Nicolás Martínez Sánchez

abril 10 de 2026
02:06 p. m.
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Este viernes 10 de abril, la Interpol activó circular roja contra seis miembros de la Segunda Marquetalia. La información fue confirmada por el propio director de la DIJIN.

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Después de que la justicia avalara el preacuerdo de Simeón Pérez Marroquín, conocido como ‘El Viejo’, por ser uno de los autores materiales en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay; se revelaron nuevos detalles del crimen perpetrado el 7 de junio de 2025.

Las revelaciones de ‘El Viejo’

‘El Viejo’ se puso en contacto con Katherine Andrea Martínez (‘Gabriela’), otra pieza clave en la búsqueda de esclarecer el magnicidio. Adicionalmente, operó de la mano con Elder José Arteaga, conocido como ‘El Costeño’ o ‘Chipi’.

Pues bien, Pérez reveló que las órdenes del magnicidio provinieron de la Segunda Marquetalia, la disidencia que comanda alias Iván Márquez presumiblemente desde Venezuela.

Sumado a ello, ‘El Viejo’ estuvo vinculado con Kendry Téllez Álvarez, o alias Yako, quien tendría aún beneficios por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El contacto final fue con una de las manos derechas de ‘Iván Márquez’, José Manuel Sierra Sabogal, conocido como ‘Zarco Aldinever’.

¿Quiénes son los seis implicados?

“Él se me presenta, me dice ‘yo soy el Zarco’ y me dijo que estuviera tranquilo, que estaba recomendado por Kendry (…) Me quería conocer en persona para saber si estaba dispuesto a trabajar directamente con ellos”, sostuvo Pérez.

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Tras esta información, el martes 24 de marzo, las autoridades emitieron las seis órdenes de captura. Aparte de ‘Iván Márquez’, ‘Zarco Aldinever’ y ‘Yako’, están implicados Gener García Molina (‘Jhon 40’), Jhon Jairo Bedoya Arias (‘Rusbel’ o ‘Rumba’) y Diógenes Medina Hernández (‘Gonzalo’ o ‘Chalo’).

Un dato curioso es que, en agosto de 2025, el Ministerio de Defensa reveló que ‘Zarco Aldinever’ había sido asesinado por el ELN. No obstante, con la orden de captura, se supo que en verdad está vivo.

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