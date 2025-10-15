Nuevos detalles sobre persona implicada en el magnicidio de Miguel Uribe: ¿De quién se trata?

En las últimas horas, la Fiscalía radicó escrito de acusación contra Katerine Andrea Martínez Martínez, una de las implicadas en el magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.

Uno de los asesinatos que más ha consternado al país en el último tiempo fue el de Uribe Turbay. Él estuvo en la tarde del sábado 7 de junio en el parque El Golfito de Modelia hablando con la gente.

Los siete capturados: desde ‘El Costeño’ hasta ‘Tianz’

Entre el público había un menor de edad, identificado como ‘Tianz’ que sacó un arma y a escasos metros le disparó. Uribe Turbay estuvo luchando durante más de dos meses en la UCI de la Fundación Santa Fe, pero falleció el 11 de agosto.

Paralelamente, las autoridades le pusieron punto final a los autores materiales del crimen. Siete personas han sido judicializadas.

Aparte del menor, los otros implicados son Elder José Arteaga o ‘El Costeño’, Carlos Eduardo Mora González o ‘El Veneco’, William Fernando González Cruz o ‘El Hermano’, Katerine Andrea Martínez Martínez o ‘Gabriela’ o 'Andrea', Cristian Camilo González Ardila y Daniel Barragán Ovalle o ‘Harold’. Hubo otro menor que se presentó ante la Fiscalía, pero después abandonó la protección del ICBF.

El rol de ‘Gabriela’ habría sido el siguiente. Al parecer, llegó hasta la localidad de Suba para recibir la pistola Glock con la que se terminó perpetrando el crimen. Luego se fue hasta el sitio del suceso y en un carro le entregó la pistola a ‘El Costeño’, quien se la terminó dando a ‘Tianz’.

Nuevo detalle sobre ‘Gabriela’: desde enero está en una banda criminal

Recientemente, se conocieron más detalles sobre Martínez. Las investigaciones apuntan que en enero de este año, se vinculó a un grupo criminal que se dedica a la venta de drogas y asesinatos.

‘Gabriela’ fue capturada el 14 de junio en Florencia, Caquetá. Las autoridades la ubicaron a pesar de sus cambios físicos, concretamente en cuanto al color y estilo del pelo. Se cree que tuvo una relación sentimental con ‘El Costeño’ y que se dedicaría a la creación de contenido para adultos.