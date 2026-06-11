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Iván Márquez es vinculado al magnicidio de Miguel Uribe junto a otros seis integrantes de la Segunda Marquetalia

Pasados cinco días de la fijación del documento podrán ser imputados bajo la figura de contumacia.

Felipe Quintero

noviembre 06 de 2026
01:05 p. m.
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Noticias RCN conoció en primicia un documento del Centro de Servicios Judiciales que da a conocer el nombre de siete integrantes de la Segunda Marquetalia, presuntamente vinculados al magnicidio del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En la lista aparece Iván Márquez, al igual que José Aldinever Sierra, Géner García, Alberto Cruz Lobo, Jhon Jairo Arias, Diógenes Medina y Kendry Téllez. Los siete serían determinadores del crimen.

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El documento advierte la comisión de los delitos de “homicidio (artículo 103 del C.P.): fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones (artículo 365 del C.P.); concierto para delinquir (artículo 340 del C.P.) y uso de menores de edad (artículo 188D del C.P.)”.

Integrantes de la Segunda Marquetalia recibieron un ultimátum:

También da un ultimátum a los siete integrantes de la Segunda Marquetalia, anteriormente mencionados, para que respondan por los delitos que tendrían relación con el ataque que acabó con la vida de Miguel Uribe, en un acto de campaña.

“Los ciudadanos anteriormente individualizados son requeridos para que comparezcan ante las autoridades judiciales competentes dentro de la investigación penal adelantada por la Fiscalía 100 especializada de la Unidad de Vida e Integridad Personal de Bogotá, con el propósito de garantizar su vinculación a la actuación”.

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Pasados cinco días de la fijación del documento, el ente investigador podrá realizar, bajo la figura de contumacia, la imputación de los siete señalados de la Segunda Marquetalia.

Este es uno de los primeros pasos para declarar crimen de lesa humanidad el asesinato del senador que, en su momento, fue el más votado del país.

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