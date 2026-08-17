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Judicializados presuntos integrantes de banda dedicada a cometer hurtos y abusos sexuales en la vía a Barú

Los señalados delincuentes presuntamente interceptaban a las víctimas mientras se movilizaban en sus vehículos y las obligaban a descender mediante agresiones físicas.

Foto: Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

agosto 17 de 2026
01:03 p. m.
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La Fiscalía General de la Nación informó que logró la judicialización de seis personas que serían integrantes de Los Dinos Duros, una estructura delincuencial investigada por su presunta participación en hechos de violencia, hurtos y agresiones sexuales cometidos en la vía que comunica a Cartagena con la isla de Barú, en Bolívar.

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De acuerdo con la investigación, la organización estaría relacionada con al menos dos hechos registrados el 22 de febrero y el 3 de marzo de 2025, en el corregimiento de Pasacaballos.

En esos episodios, ocho personas habrían sido interceptadas y despojadas de sus pertenencias. Tres de las víctimas, todas mujeres, también habrían sufrido agresiones de carácter sexual.

Las labores investigativas, desarrolladas con apoyo de la Dijin de la Policía Nacional, permitieron identificar a seis presuntos integrantes de la estructura identificados con los alias de Guavino, ‘Rafa’, alias Pea, alias Pipeta y alias Bogar.

Así habrían ocurrido los asaltos

Según los elementos recopilados por las autoridades, los señalados delincuentes presuntamente interceptaban a las víctimas mientras se movilizaban en sus vehículos y las obligaban a descender mediante agresiones físicas.

Posteriormente, las personas eran trasladadas hacia sectores boscosos, donde, según la Fiscalía, eran amenazadas con armas de fuego y elementos cortopunzantes.

En ese lugar les habrían quitado sus pertenencias y exigido realizar transferencias de dinero a través de entidades bancarias.

La investigación también señala que tres mujeres que se encontraban entre las víctimas habrían sido sometidas a tocamientos y otras formas de violencia sexual.

Después de los hechos, las personas afectadas presuntamente fueron abandonadas amordazadas y sin ropa.

Los delitos que les fueron imputados

Una fiscal presentó imputación contra los procesados, teniendo en cuenta la presunta responsabilidad individual de cada uno.

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Los cargos incluyen acceso carnal violento, actos sexuales violentos y hurto calificado, todos agravados, además de concierto para delinquir, delitos relacionados con la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los seis procesados no aceptaron los cargos. Sin embargo, un juez de control de garantías ordenó que fueran cobijados con medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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