CANAL RCN
Colombia

Anuncio de ÚLTIMA HORA sobre concierto en honor a Yeison Jiménez en Bogotá: equipo dio detalles

El concierto será otro homenaje para el artista, quien tenía pensado presentarse el 28 de marzo.

Yeison Jiménez.
Yeison Jiménez. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 18 de 2026
06:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El cantante tenía planeado presentarse el próximo sábado 28 de marzo en el Estadio El Campín de Bogotá. El concierto tenía como nombre ‘Mi Promesa Tour – La Revancha’.

Familia de Yeison Jiménez denuncia millonario robo durante homenaje en Movistar Arena
RELACIONADO

Familia de Yeison Jiménez denuncia millonario robo durante homenaje en Movistar Arena

Meses atrás, concretamente el sábado 26 de julio, se había presentado en este escenario, siendo el primero de la música popular en llenarlo. Tuvo como nombre ‘Mi Promesa Tour 2025’ y contó con más de 40 mil presentes. Además, hubo transmisión por YouTube.

Concierto histórico de Yeison Jiménez en el Campín

Se cree que, juntando los rubros, la presentación generó entre 30 y 50 mil millones de pesos. Jiménez estuvo acompañado de Andy Rivera, Luis Ángel ‘El Flaco’, el Charrito Negro, Nanpa Básico, El Andariego y Taxi Orquesta, entre otros.

Un momento emotivo fue el homenaje a Darío Gómez. Con el anuncio del segundo concierto, el artista fue claro en decir que quería repetir e incluso superar la gesta.

Yeison Jiménez lidera el top 50 de Spotify en Colombia: estas son sus canciones más escuchadas
RELACIONADO

Yeison Jiménez lidera el top 50 de Spotify en Colombia: estas son sus canciones más escuchadas

“Lo que vivimos en el primer Campín fue tan chimba que muchos se quedaron afuera y otros ni recuerdan cómo terminó. Por eso, volvemos, porque ustedes lo pidieron”, declaró.

Este domingo 18 de enero, el equipo del artista informó que el concierto no se iba a cancelar, sino que se adelanta. Será otro homenaje para Jiménez, después del llevado a cabo en el Movistar Arena.

Nueva fecha del concierto: 31 de enero

La nueva fecha entonces es este sábado 31 de enero. “Tal como Yeison lo tenía planeado, el evento contará con artistas invitados de primer nivel ya confirmados, y el show central estará a cargo de su banda, con una puesta en escena especial que ya había sido adelantada por su equipo de trabajo, pensada como un homenaje a su legado artístico y a su público”, señaló la familia.

En caso de que alguien no pueda asistir, tendrá máximo hasta el 30 de enero para pedir la devolución de las boletas a través de TuBoleta.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La Gran Encuesta

La Gran Encuesta: así quedaron los resultados de intención de voto para las elecciones presidenciales 2026

Pensiones

Pensionado se hizo millonario con insólita e ilegal forma: la historia le da la vuelta al país

Cámara de Representantes

María Fernanda Carrascal rompe el silencio sobre presuntas irregularidades en cuentas de su campaña

Otras Noticias

Liga BetPlay

Jaguares derrotó con un golazo al Deportivo Cali: amargo debut para el cuadro 'azucarero'

Deportivo Cali tropezó en su debut y arrancó la Liga BetPlay I-2026 con derrota ante Jaguares: vea el golazo anotado.

Enfermedades

Endometriosis: síntomas, complicaciones y principales factores de riesgo

Los expertos han revelado algunas de las principales complicaciones de esta afección.

Finanzas personales

Pago adicional que deben hacer los arrendatarios más allá del canon de arriendo

Yeison Jiménez

Famosa vidente aseguró haberse comunicado espiritualmente con Yeison Jiménez

España

Aparatoso accidente de dos trenes en España deja 21 muertos: imágenes son estemecedoras