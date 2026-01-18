Anuncio de ÚLTIMA HORA sobre concierto en honor a Yeison Jiménez en Bogotá: equipo dio detalles

El cantante tenía planeado presentarse el próximo sábado 28 de marzo en el Estadio El Campín de Bogotá. El concierto tenía como nombre ‘Mi Promesa Tour – La Revancha’.

Meses atrás, concretamente el sábado 26 de julio, se había presentado en este escenario, siendo el primero de la música popular en llenarlo. Tuvo como nombre ‘Mi Promesa Tour 2025’ y contó con más de 40 mil presentes. Además, hubo transmisión por YouTube.

Concierto histórico de Yeison Jiménez en el Campín

Se cree que, juntando los rubros, la presentación generó entre 30 y 50 mil millones de pesos. Jiménez estuvo acompañado de Andy Rivera, Luis Ángel ‘El Flaco’, el Charrito Negro, Nanpa Básico, El Andariego y Taxi Orquesta, entre otros.

Un momento emotivo fue el homenaje a Darío Gómez. Con el anuncio del segundo concierto, el artista fue claro en decir que quería repetir e incluso superar la gesta.

“Lo que vivimos en el primer Campín fue tan chimba que muchos se quedaron afuera y otros ni recuerdan cómo terminó. Por eso, volvemos, porque ustedes lo pidieron”, declaró.

Este domingo 18 de enero, el equipo del artista informó que el concierto no se iba a cancelar, sino que se adelanta. Será otro homenaje para Jiménez, después del llevado a cabo en el Movistar Arena.

Nueva fecha del concierto: 31 de enero

La nueva fecha entonces es este sábado 31 de enero. “Tal como Yeison lo tenía planeado, el evento contará con artistas invitados de primer nivel ya confirmados, y el show central estará a cargo de su banda, con una puesta en escena especial que ya había sido adelantada por su equipo de trabajo, pensada como un homenaje a su legado artístico y a su público”, señaló la familia.

En caso de que alguien no pueda asistir, tendrá máximo hasta el 30 de enero para pedir la devolución de las boletas a través de TuBoleta.