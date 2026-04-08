Tras polémica por alias Tito, el comisionado Otty Patiño niega cualquier vínculo con su fuga

Noticias RCN conoció en exclusiva un documento en el que el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, solicitó formalmente, en febrero pasado, el traslado de Luis Alberto Villota Rodríguez, alias Tito, cabecilla del ELN Comuneros del Sur, desde una prisión de alta seguridad a un patio de media seguridad.

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Otty Patiño pidió traslado de cabecilla prófugo de la justicia

Acción que generó controversia tras conocerse que el interno se fugó hace un mes de la cárcel de Pasto, precisamente una penitenciaría de media seguridad.

En el escrito, dirigido a la dirección del INPEC, Patiño solicitó “de forma respetuosa” evaluar “la posibilidad y autorizar el traslado interno del privado de la libertad Luis Alberto Villota Rodríguez al patio 5 de la penitenciaría de media seguridad con reclusión de mujeres de Pasto”, siempre que se cumplieran “todos y cada uno de los requisitos legales y reglamentarios”.

Incluso, el comisionado justificó su petición señalando que "la solicitud realizada constituye un gesto de paz por parte del gobierno nacional y se espera que contribuya a la política pública de paz total".

Cabe mencionar que alias Tito fungía como vocero gestor de paz del Gobierno Nacional pese a enfrentar delitos graves como desaparición forzada, secuestro y homicidio.

El excomisionado de Paz Juan Camilo Restrepo cuestionó duramente la intervención e indicó que “el comisionado de Paz no tiene ninguna facultad para interferir en la política carcelaria, ni para pedir favores, ni para pedir dispensas, ni para pedir tratos preferenciales con personas que están sindicadas, con las cuales ni siquiera hay conversaciones de paz en firme”.

Agregó que “el comisionado de Paz no tenía por qué mandar esa carta ni las autoridades del Inpec debían hacerle caso a una carta improcedente y reñida con la organización jurídica del país”.

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Este medio consultó a Patiño por este caso. Inicialmente, manifestó desconocer el tema y, posteriormente, expresó molestia por la posible insinuación de que hubiera cooperado con la fuga de alias Tito; aunque no ofreció explicaciones específicas sobre el oficio firmado por él.