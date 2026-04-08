Cali anuncia ley seca y otras medidas de seguridad para el viernes por la posesión presidencial

De cara a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella que se llevará a cabo en Cali este viernes 7 de agosto, las autoridades de la ciudad decretaron la medida de ley seca entre las 6:00 a.m. y hasta las 8 de la noche.

Adicional a esto, se anunciaron medidas de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la ceremonia de mando presidencial, esto teniendo en cuenta el nivel de los invitados que asistirán.

Invitados internacionales a la posesión presidencial

En la lista se encuentran el rey Felipe VI de España, así como los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; José Anotonio Kast, de Chile; Santiago Peña, de Paraguay; la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández; y otros líderes mundiales.

Desde el lunes, delegaciones internacionales han llegado a la capital vallecaucana para asistir al acto de posesión.

Alejandro Éder, alcalde de Cali, señaló además que ocho cancilleres asistirán al acto, incluidos los de Argentina, Costa Rica, Panamá, Chile, Honduras, Israel, Suecia y Brasil.

Asimismo, funcionarios de alto nivel de Alemania, Estados Unidos, Portugal, Corea y El Vaticano estarán presentes.

Otras medidas de seguridad en Cali

La Secretaría de Seguridad de Cali también señaló que se prohibirá la venta de gasolina en recipientes distintos al tanque de los vehículos, desde el jueves 6 de agosto a las 8:00 a.m. hasta el sábado 8 de agosto al mediodía.

Otra de las medidas tiene que ver con la restricción al transporte de escombros, carga pesada y trasteos en la misma franja de tiempo.

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A esto se suma la decisión de destinar a más de 11.000 uniformados de la Fuerza Pública para un despliegue en Cali y toda la región, para garantizar el orden público.