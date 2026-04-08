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Corte Suprema evalúa impedimento contra la fiscal general Luz Adriana Camargo en caso de Ricardo Roa

La solicitud buscaría activar la figura de un fiscal ad hoc para el proceso contra el expresidente de Ecopetrol por presunta violación de topes en la campaña ‘Petro presidente’.

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
02:00 p. m.
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La Corte Suprema de Justicia recibió una solicitud para evaluar un posible impedimento de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en el proceso judicial contra Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol.

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La petición llegó al despacho del presidente del alto tribunal, Iván Mauricio Lenis, y plantea la necesidad de designar un fiscal ad hoc para manejar este caso de alto perfil.

Dicha solicitud de impedimento genera incertidumbre sobre el futuro proceso judicial de Ricardo Roa, quien enfrenta investigaciones por su presunta participación en la violación de topes electorales durante la campaña presidencial de Gustavo Petro.

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Evalúan la figura de fiscal ad hoc en el caso Ricardo Roa

La figura del fiscal ad hoc se activa cuando el fiscal asignado originalmente presenta algún tipo de incompatibilidad, conflicto de interés o impedimento legal para continuar con una investigación.

Si la Corte Suprema acepta la solicitud de impedimento, deberá designar un fiscal especial que asuma la dirección del caso.

Este cambio podría implicar una revisión completa del expediente y potencialmente modificar los plazos procesales, lo que mantendría en suspenso cualquier negociación de preacuerdo que Roa pudiera estar considerando con la Fiscalía.

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¿La designación de un fiscal ad hoc podría afectar el caso de Ricardo Roa?

Esta decisión, de ser aprobada para la designación de un fiscal ad hoc podría afectar significativamente las intenciones de Roa de alcanzar un acuerdo con la justicia para resolver su situación legal.

Las investigaciones apuntan a determinar si durante su gestión como presidente de Ecopetrol, Roa habría destinado recursos de manera irregular para favorecer la campaña presidencial que llevó a Petro a la presidencia en 2022.

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