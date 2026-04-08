Comprar oro desde seis dólares ya es posible en Colombia: descubra cómo

El acceso al oro como alternativa de inversión se abre a montos más bajos en Colombia. Una nueva funcionalidad digital permite adquirir desde aproximadamente seis dólares una fracción de este metal, sin necesidad de comprar lingotes, monedas o una onza completa.

La opción se basa en Tether Gold (XAUT), un activo digital respaldado, de acuerdo con su emisor, por oro físico depositado en bóvedas profesionales de Suiza. Cada unidad representa una onza troy del metal con una pureza del 99.99 %, aunque los usuarios pueden comprar únicamente una pequeña porción.

Este modelo reduce algunas de las barreras habituales de entrada. En el mercado tradicional, la adquisición de oro puede implicar una inversión inicial elevada, gastos de almacenamiento, dificultades de transporte y medidas adicionales de seguridad. La tokenización, en cambio, permite dividir el activo y negociar cantidades menores desde una aplicación.

¿Cómo se puede comprar oro digital desde seis dólares?

La operación se realiza mediante una plataforma disponible en español (Plenti). Después de depositar recursos, el usuario puede consultar el precio del activo, revisar información de referencia y enviar una orden de compra o venta en cualquier momento del día.

El oro asociado con XAUT está distribuido en barras que, según Tether, cumplen con el estándar London Good Delivery de la London Bullion Market Association. La información proporcionada por el emisor también señala que las reservas son verificadas periódicamente por BDO Italia.

A través de la tecnología blockchain es posible consultar la relación entre los tokens emitidos y las barras asignadas, incluyendo datos sobre el peso, la pureza y el número de serie. Sin embargo, el respaldo en oro físico no elimina los riesgos relacionados con el emisor, la custodia, la operación tecnológica y los cambios en la cotización del mercado.

“Durante años, invertir en oro implicó superar barreras de capital, custodia y acceso a plataformas internacionales. La tokenización permite dividir ese activo y ponerlo al alcance de más personas”, explicó Martin Peláez, cofundador y director de tecnología de Plenti.

Plenti amplía su operación hacia la inversión minorista

La funcionalidad fue habilitada por Plenti, fintech nacida en Medellín que hasta ahora se había enfocado principalmente en la recepción, conversión y transferencia de recursos entre monedas tradicionales y dólares digitales. La empresa reporta más de 150.000 usuarios y un volumen acumulado superior a 680 millones de USDT procesados mediante su cuenta global.

Además de Tether Gold, la sección incorpora Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, BNB y Dogecoin. Los activos pueden comprarse de manera fraccionada, mientras que USDT y USDC funcionan como saldos para ejecutar las transacciones.

Las órdenes solicitadas desde la aplicación son procesadas mediante infraestructura de Binance. Los activos adquiridos quedan registrados en subcuentas vinculadas con cada usuario y, de acuerdo con Plenti, se mantienen separados de los fondos operativos de la compañía.

La fintech no actúa como bolsa de valores, tampoco emite los instrumentos ofrecidos ni determina su precio. El valor de cada operación depende de las condiciones del mercado al momento de ejecutarse. Antes de la confirmación, la aplicación debe informar el monto final y el diferencial aplicado a la compra o venta.

RELACIONADO Abren convocatoria para 35 mipymes del Valle del Cauca con oportunidades de inversión

Para acceder a la herramienta es obligatorio completar una verificación de identidad. Las operaciones están sometidas a controles de conocimiento del cliente, prevención del lavado de activos y monitoreo transaccional.

Colombia será el primer mercado en contar con esta alternativa. La compañía contempla llevarla posteriormente a otros países de América Latina, aunque esa expansión dependerá de la evolución del producto y de las reglas aplicables en cada territorio.