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Habló la familia de la mujer de 72 años que fue brutalmente abusada y hallada en un potrero de Nariño

Más de un mes después de su muerte, sus seis hijos continúan esperando que las autoridades identifiquen al responsable.

Valentina Bernal

octubre 08 de 2026
11:09 a. m.
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La familia de Blanca Emeria Pardo Rosero, de 72 años, sigue esperando respuestas por un crimen que estremeció a una comunidad rural de San Bernardo, Nariño.

La mujer salió de su vivienda para recoger leña y horas después fue localizada gravemente herida en un potrero cercano. Permaneció hospitalizada durante varios días, pero finalmente murió.

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Desde entonces, sus hijos han exigido que se esclarezca quién la atacó y advierten que el responsable continúa libre.

¿Qué ocurrió el día que desapareció Blanca?

Blanca salió de su casa en la vereda Plazuelas alrededor de las 8:00 de la mañana para realizar una labor habitual: recoger leña en un terreno de su propiedad. Llevaba su ruana y un machete, como parte de su rutina.

Pasadas las 5:00 de la tarde, su hija Marisol regresó a la vivienda, pero no encontró a su madre. Al principio, la familia pensó que podía haber sufrido una caída o algún accidente debido a las dificultades que tenía para movilizarse.

Por eso, familiares y vecinos comenzaron a recorrer los alrededores para intentar encontrarla.

¿Dónde encontraron a la mujer?

La búsqueda terminó alrededor de las 7:00 de la noche, a unos diez minutos caminando desde la vivienda. Blanca fue encontrada en un potrero, en condiciones críticas y expuesta al frío de la zona.

Según el relato entregado por la familia, presentaba signos de violencia, múltiples golpes y lesiones, además de indicios de una posible agresión sexual.

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La mujer se encontraba desorientada y en estado de shock, por lo que fue trasladada para recibir atención médica.

¿Qué pasó después del ataque?

Blanca permaneció hospitalizada debido a la gravedad de las lesiones, pero pese a la atención médica, murió días después, dejando a sus seis hijos y a una familia que todavía intenta comprender qué ocurrió aquella tarde.

Para sus allegados, el caso resulta aún más doloroso porque describen a Blanca como una mujer trabajadora, cariñosa y dedicada por completo a su familia.

Habló la familia de la mujer de 72 años que fue abusada y hallada en un potrero de Nariño

Caterine Pardo, una de sus hijas, asegura que su madre siempre trabajó para sacar adelante a sus hijos, incluso durante los momentos más difíciles.

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Su sobrina, Deisy Pardo, la recuerda como una mujer luchadora, valiente, carismática y siempre pendiente de los demás.

Uno de sus nietos también habla de ella como una abuela cariñosa y alegre.

¿Qué dicen las autoridades sobre la investigación?

La familia cuenta con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, entidad que asegura haber intervenido a través de su delegada de mujer y asuntos de género.

Dayana Hoyos, defensora regional de Nariño, explicó que se ha realizado acompañamiento psicosocial y acciones de incidencia ante las instituciones encargadas de responder por este tipo de casos. Sin embargo, para los familiares, la investigación todavía no ha entregado la respuesta que esperan.

Familia sigue reclamando justicia

Ha pasado más de un mes desde la muerte de Blanca y todavía no hay un responsable identificado públicamente. Jenny Pardo, una de sus hijas, asegura que la situación resulta especialmente angustiante porque temen que quien atacó a su madre continúe en libertad y pueda volver a agredir a otra persona.

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Es muy difícil aceptar la muerte de nuestra mamá y saber que no hay responsable aún.

La familia insiste en que se avance con rapidez para esclarecer el caso y determinar quién estuvo detrás de la agresión.

¿Por qué la familia decidió hacer público el caso?

Según Caterine Pardo, durante semanas intentaron mantener la historia en un ámbito más privado, pero ante la falta de resultados decidieron hacerla pública para aumentar la atención sobre la investigación.

La familia afirma que, después de divulgar la historia, comenzaron a recibir mensajes de personas que aseguran conocer detalles del caso y que las autoridades les han indicado que las investigaciones avanzan.

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