“Les pido oración”: Adriana Lucía denunció amenazas en contra de sus pequeñas hijas

Adriana Lucía ha impactado a miles de internautas al tomar sus redes sociales para denunciar presuntas amenazas en las que la vida y bienestar de sus hijas se veían comprometidos. Aunque en su mensaje dejó clara su posición frente a los comentarios, cientos de fanáticos se han preocupado por el bienestar de la cantante y su familia.

Adriana Lucía denuncia amenazas a sus hijas

La intérprete de ‘Llegaste tú’ impactó a sus seguidores al compartir, por medio de su más reciente publicación en su cuenta oficial en Instagram, capturas de pantallas en las que un usuario hace comentarios negativos en contra de su persona, familia y pequeñas hijas.

En los mensajes, el aparente hombre hace fuertes comentarios alusivos a diferencias políticas ya que llegó a tildar a la mujer de “corrupta” y “arrastrada”. Aunque la artista explicó que ha recibido comentarios más denigrantes, Adriana Lucía dejó saber su gran preocupación y malestar al recibir maldiciones en contra de sus dos pequeñas gemelas.

Así mismo, dejó en claro que tomará las acciones legales pertinentes para hacerse cargo del asunto y velar por la protección de sus hijas y familia en general.

“Desear que alguien se empalado públicamente y además meterse con unas niñas de 3 años habla de la podredumbre que hay en el corazón del ser humano.Todas las acciones legales las tomaré una a una.Tratarme de esta manera a mí y a mis hijas no les hace mejor persona que yo y no voy a permitir que nos hagan daño”, explicó la mujer.

La artista también tomó la decisión de apelar a sus creencias religiosas para solicitar oraciones y buenos deseos para su familia.

Llamado a las autoridades

Por supuesto, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar ya que la publicación, que cuenta con más de tres mil comentarios, recibió mensajes de apoyo por parte de fanáticos, amigos y familiares, quienes instan a las autoridades a realizar las respectivas investigaciones para proteger su vida e integridad.