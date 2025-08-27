CANAL RCN
Colombia

Defensoría da concepto positivo a ley de sometimiento, pero advierte riesgos de inconstitucionalidad

La Defensoría sugiere que se revisen asuntos de fondo en el proyecto, para garantizar los derechos de las víctimas.

Foto: archivo / @DefensoriaCol

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
10:55 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Mediante un documento conocido este 27 de agosto, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el proyecto de ley de sometimiento que plantea el “tratamiento penal diferenciado para el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones al margen de la ley y reglas para la consolidación de la paz total”.

En él, la entidad valora de forma positiva la iniciativa de discutir un proyecto que busca implementar mecanismos judiciales para investigar y juzgar a integrantes de grupos armados que operan en el país.

Defensoría del Pueblo advirtió el riesgo de violaciones a los derechos humanos en Valle del Cauca
RELACIONADO

Defensoría del Pueblo advirtió el riesgo de violaciones a los derechos humanos en Valle del Cauca

Sin embargo, sugiere que se revisen asuntos de fondo para garantizar los derechos de las víctimas a la participación, la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Las consideraciones sobre la ley de sometimiento

Adicional a esto, la Defensoría recalcó que, aunque el gobierno avanza en varias mesas de diálogos con grupos armados, en el marco de la paz total, estos “se desarrollan sin claridad sobre el marco jurídico que, de avanzar hacia el desarme de los grupos y el sometimiento de las estructuras, permitirá que rindan cuentas ante la justicia, las víctimas y la sociedad”.

De acuerdo con el concepto, el Congreso de la República es el que debe definir los tratamientos penales para miembros de grupos armados y de crimen organizado, a través de un debate amplio del proyecto de ley.

La historia 'no contada' sobre el polémico proyecto de sometimiento del Gobierno
RELACIONADO

La historia 'no contada' sobre el polémico proyecto de sometimiento del Gobierno

Para la Defensoría, la aprobación de este proyecto proporcionaría el marco jurídico necesario para regular el tránsito a la legalidad de los miembros de estos grupos violentos.

Defensoría advierte riesgos en el proyecto

Aunque el concepto es positivo, la Defensoría también advirtió algunos aspectos problemáticos que deben revisarse para garantizar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Uno de esos aspectos tiene que ver con la participación de las víctimas en las mesas nacionales, departamentales y municipales, con el fin de abordar en su totalidad las afectaciones cometidas por los grupos armados sobre los pueblos étnicos. De no ser abordado correctamente, este punto podría hacer que la iniciativa se declara inconstitucional por otorgar nuevos beneficios penales a reincidentes en la violencia armada.

Además, la Defensoría añade que el proyecto debe consultarse con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual fue creada como resultado del Acuerdo Final de Paz firmado con las extintas Farc.

Entre otras cosas, el Ministerio Público pidió que se ponga la lupa sobre la política de reparación de víctimas y la restitución de tierras, además de las otras medidas de reparación individual y colectiva.

Gobierno radicó polémica ley de sometimiento: ¿Qué propone? Esto dice el proyecto
RELACIONADO

Gobierno radicó polémica ley de sometimiento: ¿Qué propone? Esto dice el proyecto

“De ser aprobada la iniciativa, en su conjunto, se abriría el camino para ofrecer beneficios penales a los responsables de los hechos sin considerar seriamente los derechos de las víctimas a la reparación. Esto desbalancearía aún más la política, favoreciendo a los responsables y dejando de lado a las víctimas”, agrega.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Israel

Petro ordenó la revisión de contratos vigentes con Israel

Guaviare

Muerte de un "civil" sería la razón por la que 33 militares permanecen secuestrados en El Retorno, Guaviare

Disidencias de las Farc

Secuestro de 33 militares en Guaviare reaviva debate sobre el control territorial del Gobierno

Otras Noticias

Shakira

Imparable: Shakira vuelve a sus presentaciones en México junto a Danna Paola

La cantante barranquillera sorprendió a sus más fieles fanáticos al volver a dar sus presentaciones en el país mexicano.

Millonarios

Lo que dice el reglamento del FPC sobre el polémico penalti de Millonarios en la Copa BetPlay

El polémico penalti de Millonarios frente a Real Cartagena en la Copa BetPlay desató debate y el reglamento del FPC aclara qué debió sancionarse.

Dólar

Precio del dólar en Colombia volvió a subir y alcanzó máximo reciente este 27 de agosto

Nueva York

Colombiana en Nueva York sufrió quemaduras en 80% de su cuerpo durante show con fuego en un bar

Enfermedades

Novedoso análisis de sangre podría detectar cáncer de ovario en etapa temprana