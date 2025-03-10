Inquilino habría atacado a un adulto mayor cuando le fue a cobrar el arriendo en Bogotá

Un reciente hecho de violencia tiene sacudida a la población de Ciudad Bolívar en Bogotá. Al parecer, un inquilino habría agredido al dueño de la vivienda.

Este caso tuvo lugar en el barrio Capri y fue denunciado por Jorge Pamplona, quien contó detalles en diálogo con Alerta Bogotá. Él es hijo del hombre que fue afectado, identificado como Arturo Pamplona.

¿Cómo ocurrió el hecho?

Arturo, quien es adulto mayor, tiene a su nombre un inmueble en el que cobra el respectivo arriendo a sus inquilinos. Al parecer, hubo una tensa situación cuando fue hasta donde el agresor por el dinero.

Lo que inició como el cobro, se convirtió en una fuerte discusión entre ambos. La situación escaló cuando se escucharon golpes. Después de eso, Arturo volvió a su casa, pero gravemente lesionado. Lo tuvieron que trasladar a un centro médico y actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos.

Le puede interesar:Inquilino habría agredido a dueño de casa en Ciudad Bolívar: lo dejó en UCI

Jorge contó que su papá estuvo varias horas inconsciente en su casa. Lo que encendió las alarmas fue que una vecina lo vio en este estado desde el primer piso. El hombre quedó con una compleja fractura en el cráneo, afectaciones pulmonares, renales y demás.

Agresor quedó en libertad

Sin embargo, el caso no quedó ahí. Si bien el señalado agresor fue capturado tras el respectivo reporte a las autoridades, lo dejaron en libertad. Jorge contó que incluso volvió a la vivienda.

La intolerancia es una situación que preocupa a las autoridades. A finales de junio, el concejal David Saavedra declaró que se estaba convirtiendo en una epidemia, la cual ha desembocado en riñas, homicidios y otros crímenes.

Muestra de ello es que en los primeros cinco meses del año, ocurrieron 307 asesinatos provocados por riñas, siendo Kennedy, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Bosa y Suba las localidades con mayores índices.