VIDEO | Joven pensó que podía robarse millonaria mercancía de licor, pero fue capturado en Bogotá

Un joven pensó que podía llevarse una numerosa cantidad de botellas de licor de una tienda sin ser visto, pero no contó con que las cámaras de seguridad lo tenían identificado. El hecho ocurrió en Bogotá.

Sobre la carrera 13 con calle 40 (Chapinero) queda un supermercado. A plena luz del día del jueves 2 de octubre, dos hombres, uno con chaqueta roja y otro con chaqueta negra, entraron. El primero sacó de su bolsillo una bolsa verde y junto a otros cómplices que llegaron a los pocos segundos, comenzaron a guardar las botellas.

Sigiloso robo, intento de huida y la captura a pocas cuadras

Uno de los criminales también tenía una maleta, en la que pudo almacenar varios productos. Las cámaras identificaron que al menos seis personas estaban robándose el licor. Cada una se fue con una bolsa llena.

Cuando parecía que habían logrado el robo sigilosamente, una trabajadora notó lo que estaban haciendo y, de manera valiente, cerró la puerta e impidió que estos hombres huyeran. Sin embargo, uno de ellos la empujó y la abrió para que toda la banda escapara.

Los hombres emprendieron la huida, pero tanto las trabajadoras como los clientes que presenciaron lo que estaba ocurriendo, les avisaron a los policías que patrullaban la zona hacia donde habían escapado los ladrones.

Cuadras más adelante, la Policía pudo capturar a una de estas personas, quien tiene 20 años. Las botellas que robó sumaban $1.500.000 pesos. Las autoridades ahora están en búsqueda de sus secuaces.

Importante caída en el robo de comercios

Con corte al 31 de agosto, el Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional de la Policía mostró que se presentaron 6.166 hurtos a comercio en Bogotá.

Entre enero y agosto de 2024, los casos registrados fueron 9.518. Por lo que este año se logró una reducción de más de tres mil casos (-35.2%). El mes con más crímenes reportados en 2025, hasta el momento ha sido febrero con 881.